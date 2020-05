Relic : un trailer aux airs de Babadook et Hereditary

Découvrez la bande-annonce terrifiante de « Relic », une petite pépite qui s'annonce comme la prochaine grosse claque horrifique. Le long-métrage est attendu cet été en VOD et promet d'être renversant.

C'est l'un des films d'horreur les plus médiatisés ces derniers temps. Relic a déjà été vu par une partie de la presse américaine qui ne cesse de glorifier le métrage. Ils placent le film comme un digne héritier de Hérédité et de Mr Babadook. Rien que ça !

Rendez-vous le 10 juillet pour Relic

Réalisé par Natalie Erika James, Relic est une co-production américaine et australienne. L'histoire raconte comment Edna, interprétée par Robyn Nevin, la matriarche âgée et veuve de la famille, disparaît. Sa fille Kay (Emily Mortimer) et sa petite-fille (Bella Heathcote) se rendent dans leur maison familiale pour la retrouver. Peu après son retour, elles commencent à découvrir une sinistre présence hantant la maison et prenant le contrôle d'Edna.

Produit par IFC Film, le métrage promet d'être une nouvelle claque horrifique. La bande-annonce n'en dévoile pas trop mais propose une approche assez psychologique de l'horreur. Les critiques américaines qualifient Relic de représentation effrayante et dévastatrice de la démence. L'ambiance à l'air définitivement sombre et glauque et cette grand-mère sera assurément terrifiante.

Relic semble également être un digne héritier des productions d'horreur A24. Sûr que le long-métrage va trouver son public, alors qu'il ne s'agit pourtant que de la première réalisation de Natalie Erika James.

L'attente ne sera pas longue puisque IFC prévoit de sortir Relic dans des salles limitées et sur les plateformes numériques de VOD le 10 juillet prochain. On espère que d'ici là les cinémas auront rouverts et qu'une sortie en salle sera possible. Sinon, on se contentera de flipper depuis notre canapé.