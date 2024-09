Ce thriller culte des années 90 va avoir un remake avec la star de Longlegs

Considéré comme l’un des thrillers horrifiques majeurs des années 90s, "La Main sur le berceau" va faire l’objet d’un remake. Il sera porté par une actrice qui a fait ses preuves dans ce genre.

Une nouvelle version de La Main sur le berceau en préparation

Réalisateur de L.A. Confidential ou 8 Mile, Curtis Hanson a aussi dirigé La Main sur le berceau. Sorti en 1992, le film raconte une histoire de vengeance. Une femme du nom de Claire porte plainte contre son gynécologue pour harcèlement sexuel. Face à cette situation, l’homme se suicide. Sa veuve, Peyton, devient alors obsédée par l’idée de prendre sa revanche. Elle se fait engager comme gardienne chez la famille de Claire avec le but de la détruire.

Si son titre n’évoquera peut-être pas grand-chose aux plus jeunes générations, La Main sur le berceau a été un très gros succès à sa sortie. Il est toujours considéré comme l’un des thrillers horrifiques les plus iconiques des années 90. Or, son histoire va être remise au goût du jour. Car, comme nous le rapporte Deadline, le film de Curtis Hanson va avoir son remake.

Maika Monroe au casting

Le nom de l’actrice choisie pour jouer l’un des personnages majeurs du remake de La Main sur le berceau est également connu. Dans le film de 1992, c’est Rebecca De Mornay qui interprétait Peyton, la veuve cherchant à se venger de la famille de Claire. Cette fois, Maika Monroe prêtera ses traits à ce personnage dans le long-métrage à venir. Remarquée en 2014 pour sa performance dans It Follows, Maika Monroe a de nouveau frappé fort cette année avec sa prestation dans Longlegs face à un terrifiant Nicolas Cage. Le long-métrage a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office. Ce qui en a fait le film d’horreur indépendant ayant rencontré le plus de succès sur les dix dernières années.

Le remake a aussi son scénariste et sa réalisatrice

Si le personnage de Peyton a donc trouvé son nouveau visage, ce n’est pas encore le cas de celui de Claire. On ne sait donc pas qui succèdera à Annabella Sciorra, son interprète dans le film original. En revanche, on connait les noms du scénariste et de la réalisatrice du remake de La Main sur le berceau. Micah Bloomberg sera à l’écriture, tandis que Michelle Garza Cervera dirigera le film. Il est encore trop tôt pour connaître la date de sortie du remake de La Main sur le berceau. L’un des autres projets à venir de Maika Monroe, It Follows 2, devrait arriver dans les salles avant.