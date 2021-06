Reminiscence : Hugh Jackman est accro au passé dans la première bande-annonce

Lisa Joy, la co-créatrice de la série "Westworld", ne quitte pas le domaine de la science-fiction pour son premier long-métrage. Dans "Reminiscence", elle suit Hugh Jackman à la recherche d'une femme fatale qui l'obsède.

Reminiscence : Hugh Jackman perdu dans le passé

On connaît Lisa Joy pour la série Westworld, dont elle est co-créatrice, co-scénariste et parfois réalisatrice. La femme de Jonathan Nolan (le frère de Christopher) va faire prendre à sa carrière un tournant avec son tout premier long-métrage : Reminiscence. Les fans de la série HBO pourraient retrouver quelques sensations similaires avec ce projet futuriste.

Le scénario va se dérouler dans un Miami touché par la montée des eaux à cause du réchauffement climatique. Dans ce futur proche, Nick Bannister, un détective privé, gagne sa croûte à l'aide d'une technologie permettant d'explorer le passé de ses clients. Un beau jour, une femme, Mae, loue ses services et le fait tomber sous son charme. Malheureusement pour Nick, elle ne tarde pas à disparaître. Ne pouvant se résigner à la laisser s'évaporer dans la nature, notre héros va tout mettre en oeuvre pour retrouver sa trace. Y compris en se heurtant aux dangers de l'exploration du passé.

Reminiscence ©Warner Bros.

Un projet intrigant

Une bande-annonce vient d'être dévoilée par Warner Bros. (en une d'article) et on retrouve un mood Westworldien par le biais d'une intrigue entre futur et passé. À voir si Reminiscence sera aussi profond que la série en question car cet aperçu pose plus de questions qu'il ne donne des certitudes.

Dans les deux rôles principaux, on retrouve Hugh Jackman et Rebecca Ferguson. Des acteurs fiables et solides, accompagnés par Thandie Newton, déjà visible dans Westworld. On comprend que Nick soit tombé sous le charme de cette étrangère tant Rebecca Ferguson lui apporte un sensualité digne d'une femme fatale de film noir. On remarque aussi que Reminiscence a plutôt de la gueule visuellement, avec quelques plans convaincants sur l'univers, des touches rétro charmantes et une ambiance envoûtante. Tout est là pour titiller notre curiosité. Reste à attendre le 18 août prochain pour découvrir le film sur les écrans français. Une magnifique affiche officielle est à découvrir ci-dessous :