Reminiscence : premières images du film de la créatrice de Westworld avec Hugh Jackman

On pourra bientôt découvrir "Reminiscence", le premier film de la co-créatrice de Westworld, Lisa Joy, avec Hugh Jackman. Et à un peu plus de six mois de sa sortie, les premières images du long-métrage viennent d’être dévoilées.

Reminiscence, le premier film de Lisa Joy La co-créatrice de Westworld, Lisa Joy, dévoilera bientôt son premier long-métrage. L’intrigue de Reminiscence se déroule dans un futur proche, à Miami. La ville est désormais inondée à cause des effets du changement climatique. Dans ce contexte, Nick Bannister, un enquêteur privé, gagne sa vie en cherchant les souvenirs de ses clients. Lorsque la dernière d’entre eux le contacte, il tombe rapidement amoureux d’elle. Aussi, lorsqu’elle disparait subitement, Nick se lance immédiatement à sa recherche. Mais son enquête va bientôt l’amener à se retrouver coincé dans une boucle temporelle. Nick Bannister (Hugh Jackman) - Reminiscence ©Warner Bros Lisa Joy s’est appuyée sur un scénario qu’elle a elle-même écrit. La réalisatrice et scénariste s’est entourée d’un très beau casting pour Reminiscence. Outre Hugh Jackman dans le premier rôle, on pourra y voir Rebecca Ferguson, avec qui l’acteur a déjà partagé l’affiche dans The Greatest Showman. On y retrouvera aussi Thandie Newton, qui collabore déjà avec Joy sur Westworld, dans lequel elle joue Maeve Millay. Des premières images intrigantes pour Reminiscence À un peu plus de six mois de sa sortie, Reminiscence se dévoile enfin avec des premières images. Sur son compte Twitter, Hugh Jackman vient de partager le premier teaser du film (également en une d'article). Il ne donne pas de détails sur l’intrigue du film, en dehors de ce que l’on sait grâce au synopsis. Mais il nous promet un voyage à travers la mémoire, pour arriver à un endroit où nous avons déjà été. Des prémices bien intrigantes pour le long-métrage. On n’en attendait pas moins de la co-créatrice d’un show connu pour son intrigue sophistiquée. Surtout, ces premières images ne sont pas sans rappeler Inception, le film réalisé par le frère de l’autre co-créateur de Westworld. Elles annoncent ainsi un projet ambitieux pour un premier long-métrage. On verra si la scénariste et réalisatrice parvient à convaincre le public avec un projet aussi ambitieux dès son premier essai dans l’exercice. Reminiscence fait partie des films qui sortiront en même temps dans les salles américaines et sur HBO Max. Comme le révèle le teaser, sa sortie est fixée pour le 3 septembre prochain.