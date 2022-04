Rencontre avec Ana Girardot (Ogre) : "Je suis très sensible"

Dans Ogre, Ana Girardot incarne une mère célibataire qui s'installe dans un petit village du Morvan avec son fils Jules de 8 ans. Ensemble, ils vont tenter de refaire la vie après une expérience difficile avec le père violent de Jules. Malgré l'apparente tranquillité du village, Jules va sentir un danger. Il pense qu'un ogre rôde dans la foret et cherche à le dévorer durant la nuit. Est-ce un trouble psychologique d'un enfant choqué, ou une véritable créature ? Le réalisateur Arnaud Malherbe laisse le choix au spectateur tout en assumant le fantastique pour faire d'Ogre un beau conte pour adultes - voir notre critique.

Avant sa sortie dans les salles françaises, Ogre a été présenté au 47e festival du film américain de Deauville. C'est à cette occasion que nous avions rencontré Ana Girardot (interview vidéo en une d'article) qui nous avouait alors aimer particulièrement le fantastique :

J'aime beaucoup le genre fantastique et les films d'horreur. Je suis une vraie consommatrice de ces films. J'avais reçu beaucoup de scénario qui ne m'avaient pas convaincu mais celui-là avait un arc de relations entre les personnages qui m'intéressait. Et il y avait autour tout ce contexte de conte onirique qui me plaisait beaucoup.