Rendez-vous avec Rama : après "Dune", Denis Villeneuve se lance dans une nouvelle adaptation de SF

Avec "Dune", Denis Villeneuve est monté sur le trône du genre cinématographique de la science-fiction dans sa forme blockbuster. C'est donc avec joie et déjà impatience qu'on apprend qu'il adaptera un autre grand classique de la science-fiction, "Rendez-vous avec Rama", écrit par Arthur C. Clarke. Questionnement métaphysique et superstructures en vue !

Après Dune, Denis Villeneuve persiste et signe

Ça y est, Denis Villeneuve est lancé et qui voudrait l'arrêter ? Déjà, Premier contact (2016) avait fortement séduit la critique et le public et surtout affiché de belles promesses pour les futurs films de son réalisateur. Des promesses qui ont été honorées avec brio, puisque Blade Runner 2049 et Dune se sont immédiatement imposés comme des oeuvres majeures du cinéma contemporain de science-fiction. Le succès et la confiance sont telles que la production du second volet de Dune a été officialisé. Et, par ailleurs, une série dérivée est aussi en cours de développement : Dune : The Sisterhood. L'agenda de Denis Villeneuve ne cesse ainsi de se remplir, puisqu'on apprend via The Hollywood Reporter qu'il réalisera l'adaptation d'un autre classique de la SF des années 70 : Rendez-vous avec Rama.

Une adaptation qui le rapproche de Kubrick

Rendez-vous avec Rama est un roman paru en France en 1975, et une oeuvre du prolifique et grand romancier de SF Arthur C. Clarke. Rendez-vous avec Rama est une de ses oeuvres principales, parmi lesquelles on trouve notamment 2001 : l'Odyssée de l'espace. Le roman même dont le chef-d'oeuvre de Stanley Kubrick est l'adaptation. C'est dire combien cette adaptation de Rendez-vous avec Rama porte en elle un bel enjeu, celui de voir où se situe Denis Villeneuve par rapport à un des grands maîtres du cinéma. Un cinéaste majeur auquel beaucoup de la génération de Villeneuve - on pense par exemple à Christopher Nolan - aime rendre hommage et faire référence.

Rendez-vous avec Rama raconte l'histoire, en 2130, d'un équipage humain envoyé dans l'espace à la rencontre d'un vaisseau extraterrestre d'origine inconnue. Ce vaisseau se présente comme un gigantesque cylindre de 50 km de longueur et 20km de diamètre. Il ne contient aucune vie extraterrestre, mais des "biotes", des robots biologiques qui semblent avoir des fonctions au sein de ce vaisseau. L'équipage du vaisseau Endeavour, envoyé à sa rencontre, va donc commencer son exploration.

Ce n'est pas la première fois qu'une adaptation pour le cinéma de ce classique de la SF - une trilogie - est développée. En effet, en 2000, Morgan Freeman avec sa société de production Revelations Entertainment avait acquis les droits pour produire un premier film. Le projet n'a pas vraiment avancé mais est resté vivant jusqu'en 2007, date à laquelle David Fincher se retrouve attaché à la réalisation. Mais compliqué par de multiples facteurs, le projet tombe à l'eau en 2008. 13 ans après, c'est donc Denis Villeneuve qui récupère le projet. Et au vu de ses dernières réalisations, on a hâte de découvrir son adaptation de Rendez-vous avec Rama !