Renfield : Nicolas Cage se dévoile en Dracula sur les premières photos de tournage

Dans "Renfield", Nicolas Cage prête ses traits au légendaire Dracula, tandis que Nicholas Hoult incarne son fidèle adorateur. Les deux acteurs se dévoilent dans des costumes surprenants sur les premiers clichés du tournage, qui se déroule actuellement à La Nouvelle-Orléans.

Renfield : la vie difficile de l'apprenti de Dracula

Après de nombreuses adaptations centrées sur le célèbre vampire créé par Bram Stoker, Universal a choisi de développer un long-métrage autour de son assistant R. M. Renfield. Dans le roman d'origine, ce dernier est interné au sein d'un hôpital psychiatrique. Grand adorateur du comte Dracula, le patient se nourrit d'animaux qu'il ingère vivants. Et lorsque son seigneur débarque à Londres à bord d'un bateau, les délires de Renfield ne font qu'empirer.

Dans le Dracula signé Francis Ford Coppola et sorti en 1993, le musicien Tom Waits prête ses traits au personnage. Nicholas Hoult lui succède dans Renfield, mis en scène par Chris McKay (The Tomorrow War, Lego Batman, le film). Cette nouvelle version sera apparemment moins fidèle au roman et devrait être une comédie horrifique d'après les propos de Nicolas Cage, axée sur le quotidien sanglant du serviteur. Les deux acteurs ont récemment été photographiés sur le tournage à La Nouvelle-Orléans par le site américain People.

Nicolas Cage retrouve un rôle de vampire

Sur ces clichés, Nicholas Hoult arbore une tenue moderne. Son pull et son visage ensanglantés laissent espérer des séquences joyeusement gores. Nicolas Cage a de son côté opté pour un look nettement plus excentrique, affublé d'un costume rouge en velours et de faux ongles particulièrement longs parfaitement assortis à ses bagouses. Une apparence kitsch et colorée qui contraste à merveille avec son teint blafard. Nul doute que le comédien saura apporter la folie nécessaire au personnage.

Interrogé par Variety, Nicolas Cage expliquait être désireux d'apporter quelque chose de nouveau au célèbre vampire, voulant s'écarter des compositions de Bela Lugosi, Frank Langella et Gary Oldman, trois de ses prédécesseurs ayant interprété le comte. L'acteur, qui incarne à nouveau un suceur de sang après Embrasse-moi vampire, précisait vouloir s'inspirer des mouvements du tueur de Malignant ainsi que de Sadako Yamamura, la terrifiante jeune fille de Ring.

Malignant ©Warner Bros. Pictures

Plus récemment, il affirmait auprès de GQ avoir aussi son père August en tête pour nourrir son jeu. Particulièrement enthousiaste vis-à-vis du film, l'acteur ajoutait pour Variety :

Ce qui le rend super fun, c'est que c'est une comédie. Et quand on trouve le bon ton entre comédie et horreur, comme Le Loup-garou de Londres, c'est génial. (...) Ce que je recherche, c'est quelque chose de nouveau à apporter au personnage, et aussi ce ton parfait entre l'horreur et la comédie.

Des déclarations qui renforcent évidemment l'attente autour de Renfield. Awkwafina et Ben Schwartz complètent le casting du long-métrage, à découvrir dans les salles françaises le 12 avril 2023.