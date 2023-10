Reptile : c'est quoi ce thriller Netflix avec Benicio Del Toro et Alicia Silverstone ?

Focus sur le nouveau thriller Netflix "Reptile", avec Benicio Del Toro et Justin Timberlake embarqués dans l'investigation piégeuse du meurtre sordide d'une jeune femme.

Reptile monte dans le Top 10 Netflix France

Arrivé sur la plateforme de streaming le 29 septembre, Reptile fait partie de ces films au casting prestigieux et à l'ambition assumée que Netflix a pris l'habitude de présenter en fin d'année. Une période où certains de ses films ont été montrés en festivals, souvent la Mostra de Venise et Toronto et, dans le cas où ils bénéficieraient d'une sortie - même limitée - en salles, avec la cérémonie des Oscars à l'horizon.

Reptile ©Netflix

Reptile, premier long-métrage de fiction de Grant Singer, n'en est pas encore là. Mais, après sa présentation au Festival International du Film de Toronto et un premier week-end de diffusion aux chiffres satisfaisants, il a tout pour séduire un large public.

Un casting de poids lourds

Thriller policier où l'on devine l'influence de David Fincher, l'attractivité de Reptile réside avant tout dans son casting prestigieux. Dans le premier rôle, celui du flic Tom Nichols, on retrouve Benicio Del Toro, qu'on n'avait pas vu aussi inspiré depuis longtemps. Détail qui a son importance, il est aussi producteur et co-scénariste de Reptile, et a donc pu harmoniser au mieux l'écriture du film et sa performance d'acteur. Avec lui, la revenante Alicia Silverstone joue sa femme Judy. Les deux acteurs n'avaient pas tourné ensemble depuis 26 ans et le film Excess Bagage.

L'inspecteur Tom Nichols enquête sur le meurtre brutal d'une agente immobilière, Summer Elswick, et va confronter plusieurs suspects. Parmi eux, son petit ami Will Grady. Celui-ci est incarné par Justin Timberlake, qui s'était aussi fait rare : on ne l'avait pas vu dans un long-métrage depuis le film Apple TV+ Palmer en 2021, et avant ça Wonder Wheel de Woody Allen en 2017. On note aussi la présence d'autres comédiens de talent au casting, Michael Pitt et Karl Glusman.

Un thriller retors et trompeur

Le titre Reptile a une portée métaphorique. Il évoque dans le cas présent autant le sang-froid de l'animal que sa capacité à muer, à changer de peau, et de là à dissimuler sa nature. C'est dans cette ambiguïté que se développe ce thriller Netflix, avec une froideur constante, et des personnages dont la noirceur est appuyée. Et alors qu'il enquête sur le meurtre de Summer Elswick (Matilda Lutz), Tom Nichols va comprendre que cet événement a des ramifications étendues, jusqu'à le concerner lui-même...

Avec 40,2 millions d'heures vues pour un total de 17,7 millions de visionnages, Reptile a pris la première place du Top Films Netflix mondial pour la semaine écoulée, et est actuellement à la 3e place du Top Films Netflix en France.