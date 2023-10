Reptile sur Netflix : comment comprendre (en détails) la fin du film avec Benicio Del Toro ?

Très solide succès sur Netflix, le thriller policier "Reptile" rappelle que Benicio Del Toro est un grand acteur et que le public répondra toujours présent à une belle proposition de polar. On fait le point sur la fin du film, personnage par personnage.

Reptile, froid et glissant comme un serpent

Sorti sur Netflix le 29 septembre 2023, le thriller policier Reptile de Grant Singer s'est installé à la première place du Top 10 Films global. Une belle réussite pour un film sombre, retors, et qui plonge profondément dans la noirceur des comportements humains.

Tom Nichols (Benicio Del Toro) est un flic intègre et opiniâtre de la Nouvelle-Angleterre. Il poursuit sans relâche la résolution du meurtre brutal de Summer Elswick, une jeune agente immobilière. Son enquête commence à l'affecter plus qu'elle ne devrait, alors que se révèle progressivement une affaire criminelle plus vaste.

Reptile ©Netflix

Avec une très belle performance de Benicio Del Toro, une jolie BO, une intrigue cousine de celle de Copland et une mise en scène qui rappelle parfois celle de David Fincher, Reptile a l'élégance de montrer la violence de cette histoire de meurtre et de corruption plus dans le conflit intérieur de son personnage principal que dans des images explicites. De la suggestion, de la déduction, aucun voyeurisme et aucune complaisance donc, ce qui porte une conséquence : le dévoilement total de la vérité de Reptile peut échapper à un spectateur distrait. On fait le point sur la fin de l'enquête de Tom Nichols, personnage par personnage. (spoilers)

Qui a tué Summer ?

Dans Reptile, Tom Nichols met à jour une vaste affaire criminelle, un circuit de blanchiment d'argent de la drogue via une magouille immobilière. Une affaire dans laquelle sont impliqués une mère et son fils, les agents immobiliers Camille (Frances Fisher) et Will Grady (Justin Timberlake), et plusieurs policiers, collègues et supérieurs de Tom Nichols. Le meurtre de Summer, petite amie et collègue de Will, déclenche les investigations de Tom.

Reptile ne montre jamais le geste meurtrier sur Summer, mais règle quand même son compte au responsable - au moins - de sa mort : Will Grady. Celui-ci, associé aux flics de la ville, rachète à bas prix des maisons vides saisies par la police parce que s'y trouvait de la drogue. Il les revend ensuite au prix fort, ce qu'il faisait avec Summer mais sans lui verser de commission. Celle-ci, ayant découvert la manoeuvre, a voulu prévenir le FBI, mais a été tuée avant.

Will Grady (Justin Timberlake) - Reptile ©Netflix

Il apparaît clairement, dans un flashback durant la dernière partie du film, que Will était présent au moment de l'agonie de Summer, poignardée à multiples reprises. Si on ne sait pas s'il l'a tuée de ses propres mains, il est néanmoins certain qu'il est au moins un des commanditaires du meurtre. Se pensant tiré d'affaire suite à la disparition de ceux qui pourraient l'incriminer, il est trahi par des appels téléphoniques et est arrêté par le FBI.

Si le destin de sa mère Camille n'est pas montrée à l'image, nul doute qu'il prend aussi la direction de la prison.

Qu'est devenu Eli Philips, le troublant lanceur d'alerte ?

Le système de Will et des flics corrompus est efficace. Les flics placent de la drogue - au lieu de la détruire - dans des maisons vides et/ou à vendre. Ils saisissent ensuite la maison, qui est revendue à une société-écran à très bas prix, puis remise sur le marché par Will au prix normal. De cette manière, les criminels peuvent théoriquement se saisir de n'importe quelle propriété immobilière, et c'est ce qui semble être arrivé au père d'Eli. Celui-ci, incarné avec brio par Michael Pitt, a l'allure d'un marginal et nourrit une haine profonde de la famille Grady, qu'il accuse d'être des escrocs et d'avoir volé ses parents, poussant son père au suicide. Il enquête de son côté et est une source d'informations décisives pour l'enquête de Tom Nichols.

Reptile ©Netflix

Même si son personnage est secondaire dans l'intrigue, il incarne avec justesse la violence subie par la population locale du fait des crimes de Will Grady et de ses associés. Will le perçoit à juste titre comme une menace, et finit par le confronter. La séquence n'est pas explicite, mais suggère très fortement que Will fait appel à un de ses associés pour le réduire au silence, et donc le tuer...

Le destin des flics ripoux

Il apparaît progressivement à Tom que plusieurs de ses collègues, avec qui il entretient des liens d'amitié, sont mouillés dans le meurtre de Summer, et que Will n'a pas pu construire seul son organisation criminelle. Dans la dernière partie de Reptile, il comprend que son collègue Wally (Domenick Lombardozzi) est une pièce maîtresse de l'affaire, et que son supérieur direct et oncle de sa femme Robert Allen (Eric Bogosian) l'est aussi. Tom en parle au chef de la police Marty Graeber (Mike Pniewski) et va avec lui confronter Robert. Mais Marty est lui aussi impliqué et tente de tendre un piège à Tom.

Wally (Domenick Lombardozzi) - Reptile ©Netflix

Robert, souffrant et un peu plus moral que les autres flics impliqués, dévoile au dernier moment à Tom que c'est un piège et lui souffle de s'échapper. Robert est abattu par Wally, et Tom tue en situation de légitime défense Marty, qui allait l'abattre. L'ultime confrontation se fait entre Wally et Tom. Tom blesse grièvement Wally, qui ne sent plus ses jambes et demande à Tom de l'achever. Intègre et droit jusqu'au bout, bien que profondément trompé par Wally, Tom n'accède pas à sa requête et attend, blessé à la main, que la police arrive pour l'arrêter.

Tom et Judy Nichols

Le reproche objectif qu'on pourrait adresser à Reptile est de ne pas avoir plus développé le personnage de Judy, l'épouse de Tom Nichols incarnée par Alicia Silverstone. Elle n'existe en effet que dans le couple qu'elle incarne avec Benicio Del Toro, star omniprésente du film. Ni vraiment menacée ni en première ligne de l'action, son personnage n'est pas réellement intégré à l'intrigue de Reptile. C'est peut-être dommage, mais c'est en tout cas naturellement que le film se termine ainsi sur l'amour et la solidité de leur couple, alors qu'elle soigne la blessure sur la main de Tom.