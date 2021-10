Resident Evil Bienvenue à Raccoon City : une nouvelle bande-annonce dévoilée

"Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City", le reboot de la franchise au cinéma, se montre davantage avec une nouvelle bande-annonce pleine de zombies et de créatures effrayantes. À voir dans les salles le 24 novembre.

Un nouveau film pour une franchise increvable

Avec Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City la franchise vidéoludique continue de se développer au cinéma. Si le premier jeu est sorti en 1996, de nombreuses suites sont nées depuis, et une première adaptation par Paul W. S. Anderson est arrivée en 2002. Au total, six films ont été réalisés avant que ce reboot ne soit commandé. Et on n'oublie pas les films d'animation et la série Netflix Resident Evil : Infinite Darkness. Tout cela à partir d'une histoire de zombies qui commença dans la petite ville de Raccoon City...

Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City ©Metropolitan Films

Dans le nouveau film, on verra des personnages mythiques de la saga tenter de survivre à une nuit de terreur à Raccoon City. Bien que le long-métrage semble avoir de nombreuses différences avec les jeux, il y aura également des points communs évidents et des clins d'œil, comme on peut le voir avec la nouvelle bande-annonce (en une d'article) tout juste dévoilée.

Nouvelles images de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City

En effet, cette nouvelle vidéo commence avec Claire Redfield (Kaya Scodelario) de retour à Raccoon City le 30 septembre 1998. Une alarme retentie et les différents protagonistes comprennent que quelque chose de terrible se prépare. Les zombies sont là, et ce sera à Claire de les arrêter pour empêcher une contamination mondiale. Avec une petite équipe et beaucoup d'armes, elle va intervenir tantôt au poste de police de Raccoon, tantôt au manoir Spencer où tout a commencé.

Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City ©Metropolitan Films

Pour l'accompagner, on retrouve Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker ou encore Leon S. Kennedy, interprétés respectivement par Robbie Amell, Hannah John-Kamen, Tom Hopper et Avan Jogia. On peut également voir dans cette bande-annonce le chef de la police Brian Irons joué ici par Donal Logue, et le Docteur William Birkin, à l'origine du virus, et incarné par Neal McDonough. Enfin, du côté des monstres, on peut voir qu'il n'y aura pas que des simples morts-vivants à affronter. Un dobermann zombie et des créatures encore plus imposantes rappelleront aux fans quelques souvenirs. De quoi promettre un film plein d'action et de moments effrayants. Le film sortira dans les salles le 24 novembre.