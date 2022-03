Resident Evil Chapitre final : une cascadeuse a porté plainte après un terrible accident de moto

Lors du tournage de "Resident Evil : Chapitre final", une cascadeuse a été victime d'un terrible accident de moto. Amputée d'un bras, la professionnelle a par la suite porté plainte contre les producteurs du film avec Milla Jovovich.

L’ultime chapitre de Resident Evil

Véritable succès au box-office, Resident Evil détient le record de l'adaptation d'un jeu vidéo ayant eu le plus de succès. La série de films est la licence adaptée d'un jeu ayant rapporté le plus d'argent, avec plus d'un milliard de dollars de recettes pour un budget total de 290 millions de dollars. Léger bémol, le reboot Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, sorti en novembre 2021 et réalisé par Johannes Roberts, n’a pas connu le succès escompté. N’hésitez pas à relire notre critique du film.

Resident Evil : Chapitre final ©Metropolitan Filmexport

Mais revenons-en au sixième opus intitulé Resident Evil : Chapitre final (2016). Campée par Milla Jovovich (Le Cinquième Élément, Jeanne d’Arc), Alice a été trahie par Albert Wesker (Shawn Roberts) à Washington D.C. En tant que dernière survivante de ce qui devrait être le dernier rempart de l'humanité face aux hordes de zombies, Alice doit retourner à Raccoon City, là où le cauchemar a commencé.

C’est au cours du tournage de ce volet qu’un terrible accident est survenu, privant une cascadeuse sud-africaine de son bras gauche. Milla Jovovich confiait alors sur les réseaux sociaux :

Je suis obligée de m’asseoir pour écrire cette publication car j’ai le cœur lourd. Un terrible accident a eu lieu sur le plateau de tournage ce 5 septembre. Mon incroyable et talentueuse doublure, Olivia Jackson, a percuté en moto le bras d’une caméra.

De multiples dommages

Cascadeuse spécialisée dans les acrobaties à moto, Olivia Jackson (Star Wars : Le Réveil de la force, Mad Max : Fury Road) a heurté la structure métallique d'une caméra grue alors qu’elle tournait une scène en deux roues. Alors âgée de 34 ans, la jeune femme a été transportée d'urgence à l'hôpital. Selon une source anonyme de l’équipe de Resident Evil : Chapitre final, il ne s’agissait pas d’une cascade périlleuse. Olivia Jackson roulait en ligne droite, mais le contenu de la scène l'obligeait à ne porter ni protections, ni casque. Or le bras métallique qui porte la caméra ne s'est pas levé. C'était totalement hors de son contrôle. La jeune femme n'avait aucune chance de l’éviter.

Plongée dans un coma artificiel, l’état de la cascadeuse courtisée par le tout Hollywood était alarmant. Son mari David Grant, également cascadeur, s'était alors exprimé sur Facebook afin de remercier les gens pour leur soutien. L’état de son épouse s’améliorait de jour en jour jusqu‘à enfin se stabiliser. Une fois revenue à elle, c’est sur son réseau social qu’Olivia Jackson a dévoilé les conséquences de son accident de tournage :

Deux semaines dans le coma, une hémorragie cérébrale, un œdème cérébral, rupture de plusieurs artères cervicales, le visage meurtri, plusieurs côtes cassées, un bras paralysé, une omoplate brisée, la clavicule, l'humérus, le radius et le cubitus cassés, avec une fracture ouverte et sept morceaux d'os en moins, un pouce amputé, des doigts arrachés, cinq nerfs arrachés de la moelle épinière... Ce n'était pas mon meilleur jour de tournage.

La cascadeuse a demandé réparation

En septembre 2019, Olivia Jackson porte plainte contre le producteur Jeremy Bolton et le réalisateur Paul W.S. Anderson. La jeune femme affirme que l'accident dont elle a été victime sur le tournage de Resident Evil : Chapitre final est le résultat de mauvaises décisions des producteurs. Ces derniers ont selon elle préféré privilégier leurs intérêts financiers au détriment de la sécurité. Tel que le rapporte le Hollywood Reporter, Olivia Jackson devait filmer une scène de combat le jour de l'accident. Or elle s'est finalement vue confier la réalisation d'une scène de moto dangereuse et complexe sur le plan technique. Et ce dans des conditions météorologiques déplorables. Il lui fallait foncer droit sur la caméra, levée par une grue juste avant l'impact. Le grutier n’aurait malheureusement pas réagi à temps et la collision fut inévitable.

Cette mauvaise gestion des différents éléments a coûté sa carrière à la cascadeuse. Et pour cause, les blessures essuyées sur le tournage du blockbuster furent telles que cette dernière a été amputée du bras gauche. La jeune femme dit par ailleurs avoir été "abandonnée" par les producteurs. En effet, Olivia Jackson indique dans son dépôt de plainte que les producteurs lui avaient fait croire ainsi qu'à son mari que leur assurance couvrirait les soins médicaux et la rééducation. Seulement 33 000 dollars ont été versés avant que la victime n’apprenne que l’assurance ne couvrait pas ce genre d'accident... Jackson rappelle par ailleurs qu'un membre de l'équipe, Ricardo Cornelius, est mort écrasé par un Hummer sur le tournage du film. De tels manquements à la sécurité sont d'autant plus inacceptables que Resident Evil : Chapitre Final a rapporté plus de 300 millions de dollars au box-office !