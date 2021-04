Resident Evil : le nouveau film dévoile son synopsis officiel

Sony Pictures vient de dévoiler le synopsis de la prochaine adaptation de la franchise « Resident Evil ». Ainsi, « Resident Evil : Welcome to Raccoon City » va revenir aux origines du mythe, comme le laisse suggérer ce court synopsis.

Resident Evil : retour sur une saga culte

Initialement, Resident Evil est une franchise de jeux vidéo. Le tout premier jeu est développé par Capcom et distribué sur la Playstation 1 en 1996. Suite au succès monumental de ce premier opus, de nombreuses suites ont vu le jour au fil des années et des générations de console. En tout, c'est une trentaine de jeux qui ont été produits, dont le dernier, Resident Evil Village, est attendu le 7 mai prochain sur PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series.

Resident Evil ©Constantin Film / New Legacy

Forcément, face à un tel succès, le septième art n'a pas tardé à s'emparer de la franchise. La licence a été dérivée à travers 6 films, tous portés par Milla Jovovich entre 2002 et 2016. La plupart d'entre eux ont été mis en scène par Paul W.S. Anderson. En tout, la saga a rapporté plus de 1,2 milliard de dollars au box-office mondial. Actuellement, Netflix travaille sur deux nouvelles œuvres Resident Evil : une série en live action et une série animée. La série live dirigée par Andrew Dabb est attendue dans le courant de l'année. Quant à la version animée, elle est en développement, et a déjà dévoilé ses premières images.

Resident Evil : Welcome to Raccoon City – premier synopsis

Au milieu de tout ceci, Sony Pictures travaille également sur un reboot de la franchise. La licence reviendra donc prochainement sur le grand écran puisque Johannes Roberts est chargé de mettre en scène Resident Evil : Welcome to Raccoon City. Côté casting, le long-métrage va réunir une distribution notamment composée de Kaya Scodelario, Tom Hopper, Neal McDonough ou encore Donal Logue.

Sony vient de dévoiler le synopsis officiel de Resident Evil : Welcome to Raccoon City. Un pitch qui offre quelques détails supplémentaires et qui confirme donc que le long-métrage va revenir aux origines du mythe. Cette description donne un aperçu des horreurs qui attendent les spectateurs :

Autrefois la maison en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est maintenant une ville mourante du Midwest. L'exode de la société a laissé la ville en friche... Avec un grand mal dormant sous la surface. Quand ce mal se déchaîne, les citadins sont pour toujours changés... Et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité derrière Umbrella et survivre à la nuit.

Johannes Roberts veut proposer autre chose que Paul W.S. Anderson

Un synopsis familier pour les gamers, puisqu’il renvoie expressément à la franchise vidéoludique. Johannes Roberts confirme de son côté que sa version n'aura rien à voir avec la vision de Paul W.S. Anderson :

De toute évidence, il y a la franchise cinématographique Resident Evil, mais cette version n'a rien à voir. C'est une origin story distincte, basée sur les racines des jeux vidéo, et de cet univers horrifique. Nous ne faisons pas un remake. Nous allons dans une direction complètement différente.

Johannes Roberts espère donc créer sa propre route, loin des blockbusters précédents de Paul W.S. Anderson. Un moyen de renouer avec l'ambiance horrifique de la licence. En tout cas, entre le jeu vidéo, les productions Netflix et ce film Sony, les fans de Resident Evil vont être servis en 2021.