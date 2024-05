Netflix : la suite du drame turc qui a bouleversé les spectateurs en 2022 cartonne sur la plateforme

Netflix a mis en ligne "Reste la vie 2", suite du drame romantique turc qui avait brisé le cœur de nombreux abonnés en 2022. L'émotion est toujours au rendez-vous avec ce nouvel opus.

Reste la vie 2 est dispo sur Netflix

Le 21 mars 2022, les abonnés de Netflix s'attendaient sûrement à découvrir un drame romantique classique avec Reste la vie. Seulement, le film turc a privilégié la tragédie à la romance, en mettant en scène Melisa (Aslı Enver), une mère célibataire atteinte d'une maladie incurable. Cette dernière vit chaque instant qu'il lui reste avec son fils de six ans. Elle songe néanmoins à l'avenir et à qui pourrait s'occuper de lui lorsqu'elle ne sera plus là. C'est ainsi qu'elle rencontre Firat(Kaan Urgancıoğlu), un bel homme habitué à faire la une des magazines. Bien qu'ils ne semblent pas vraiment fait l'un pour l'autre, tous les deux vont se rapprocher et vivre un instant de bonheur.

Lors de sa mise en ligne sur Netflix, Reste la vie avait bouleversé le public. Car pas de retournement de situation et de guérison miracle pour Melisa. Ainsi, à la fin du long-métrage, cette dernière laissait derrière elle son fils Can (Mert Ege Ak) et Firat. De quoi briser le cœur de nombreux spectateurs et spectatrices. Mais suite au succès du film, Netflix a surtout commandé un deuxième opus : Reste la vie 2. Toujours réalisé par Ketche, le drame est disponible sur la plateforme depuis le 23 mai, et a immédiatement attiré l'attention des abonnés.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Moins de larmes mais toujours de l'émotion dans la suite

En effet, quelques jours après son arrivée sur le service de streaming, Reste la vie 2 s'est placé dans le top 10 des nouveautés les plus vues sur Netflix en France, en 3e position. Dans cette suite, on retrouve Firat, qui n'est visiblement pas au mieux depuis la mort de Melisa, il y a un an. On le découvre en effet ivre et qui peine à rentrer chez lui lors de la première scène de Reste la vie 2. L'homme est dans une phase d'autodestruction, mais doit se ressaisir. Car il doit désormais s'occuper de son fils (révélation du premier opus). Le film met ainsi d'abord l'accent sur la relation entre ce père et son enfant, qui se découvre l'un et l'autre, et leur souffrance en l'absence de Melisa. C'est alors qu'une nouvelle rencontre va venir bouleverser leur quotidien.

Reste la vie 2 ©Netflix

Alors qu'ils discutent dans un café, Firat et son fils sont interrompus par Sezen (Melisa Aslı Pamuk), une femme qui leur demande d'être moins bruyant, expliquant qu'elle doit travailler. Cette dernière se montre peu sympathique, et n'hésite pas à briser le rêve de Can qui aimerait remonter dans le temps. Une rencontre un peu tendue qui aurait pu s'arrêter là. Sauf que lors d'une soirée, et en étant encore ivre, Firat recroise la route de Sezen. Une romance va alors débuter entre eux, et ils découvriront l'un et l'autre les drames de leur passé.

Si le public avait été très touché par le premier film, Reste la vie 2 se montre moins tragique, même si l'émotion est au rendez-vous. Une proposition qui devrait convaincre les adeptes de ce genre de production Netflix.