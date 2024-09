Bientôt le retour de Gandalf ? Ian McKellen est partant mais à une condition...

Pour le nouveau film "Le Seigneur des Anneaux : La Chasse à Gollum", le retour de Gandalf est attendu. Son interprète, Ian McKellen, est au courant du projet et semble prêt à revenir. Mais, selon lui, le temps presse...

Ian McKellen de retour dans un de ses rôles iconiques ?

Le grand acteur de théâtre classique et de cinéma Ian McKellen n'envisage pas encore la retraite. À 85 ans, et malgré une chute récente de scène lors d'une représentation de Players Kings à Londres, l'acteur connu mondialement pour ses incarnations de Gandalf dans les deux trilogies de Peter Jackson (Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit) et de Magneto dans la saga X-Men reste très actif. Mais il a bien conscience du temps qui passe, et il a donc gentiment donné conseil aux producteurs des futurs nouveaux films Le Seigneur des anneaux.

Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours ©Metropolitan Filmexport

En effet, a récemment été annoncé que de nouveaux films Le Seigneur des anneaux allaient être produits par Peter Jackson, à commencer par un film prévu pour 2026 et centré sur le personnage de Gollum Le Seigneur des anneaux : La Chasse à Gollum. Gandalf, puissant magicien de l'univers créé par J. R. R. Tolkien et personnage iconique au rôle crucial dans la trilogie Le Seigneur des anneaux, est évidemment attendu pour ce nouveau film.

"Ils ont intérêt à se dépêcher !"

Dans une interview accordée à Big Issue, Ian McKellen a ainsi déclaré quant à sa reprise du rôle :

Je viens d'apprendre qu'il allait y avoir de nouveaux films et que Gandalf serait impliqué. Et ils (les producteurs, ndlr) espèrent que je vais l'incarner à nouveau. Quand ? Je ne sais pas. Quel est le scénario ? Il n'est pas encore écrit. Donc ils ont intérêt à se dépêcher !

On imagine mal un autre acteur que Ian McKellen prêter ses traits à Gandalf, et nul doute qu'une offre doit être prête pour le faire revenir, le genre d'offre qu'on ne refuse pas. Mais maintenant très âgé et se remettant encore de la chute qui lui a valu une vertèbre ébréchée et une fracture du poignet, Ian McKellen précise - avec humour -, qu'il ne sera pas disponible ad vitam aeternam...