Retour vers le futur 3 a 30 ans : découvrez des anecdotes sur le film culte

"Retour vers le futur 3", réalisé par Robert Zemeckis, fête cette année les 30 ans de sa sortie. Une conclusion parfaite à la trilogie bourrée de secrets et de références au genre du western.

Retour vers le futur 3 : retour sur un classique ?

Retour vers le futur 3 est une comédie d'aventure réalisée par Robert Zemeckis en 1990. Nous y suivons, pour sa troisième aventure, Marty McFly (Michael J. Fox) qui se retrouve coincé en 1955 à la fin du deuxième épisode. Il apprend par coursier que le docteur Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd) a été envoyé en 1885 mais qu'il ne veut pas qu'on vienne l'y chercher. Dans une tentative de repartir en 1985, Marty découvre que son ami se fait tuer dans le passé. Il décide donc d'y partir quand même pour le sauver et se retrouve en plein Far West !

Le casting voit de nombreux revenants de la trilogie comme Thomas F. Wilson, Lea Thompson et Elisabeth Shue. Une petite nouvelle intègre la troupe en la personne de Mary Steenburgen, qui joue la petite amie du Doc. Le film a rapporté $244 millions dans le monde pour un budget de 40. En France, il a réalisé 1 677 333 entrées.

Hommage aux classiques

Quand on fait un film qui se passe dans le Far West, il est possible que l'envie de rendre hommage aux plus grands westerns de l'histoire du cinéma vous chatouille l'esprit. C'est exactement ce qu'a dû penser Robert Zemeckis pour marquer l'arrivée de Marty à la gare de Hill Valley en 1885. La réalisation de la séquence, avec son travelling conclu par une vue aérienne du village, est en effet copiée sur l'arrivée de Jill (Claudia Cardinale) à Flagstone dans le film de Sergio Leone, Il était une fois dans l'ouest.

Sans parler des nombreux hommages à Clint Eastwood. Marty lui pique son nom, ses habits et ses trucs pour survivre. L'acteur avait bien sûr donné son accord pour que l'on utilise son patronyme.

Des vieux de la vieille du western en caméo

Hommage à la réalisation, mais aussi aux acteurs de l'âge d'or du western dans une séquence très drôle au début du film. Les trois piliers du saloon de Hill Valley sont en effet incarnés par des vétérans du genre : Pat Buttram, Harry Carey Jr et Dub Taylor.

Buttram est connu aux États-Unis pour ses apparitions à la télé entre 1930 et 1950. Harry Carey Jr. fut un des acteurs fétiches de John Ford, et joua des rôles de compléments notamment dans Le Fils du désert, Rio Grande ou La Prisonnière du désert. Quant à Dub Taylor, il fit de nombreuses apparitions dans plusieurs dizaines de westerns dont des classiques comme Pat Garrett et Billy the Kid, La Horde sauvage ou Les Géants de l'Ouest.

Le caméo/hommage ultime est à chercher du côté du serveur, interprété par Matt Clark. Ce dernier jouait le même rôle dans Josey Wales hors-la-loi en 1976. Dans ce film, Clint Eastwood lui demandait du whisky, mais le barman lui répondait qu'il n'en avait plus. Dans Retour vers le futur III, Marty lui demande un verre d'eau. Matt Clark lui répond qu'il n'a que du whisky. Du pur génie !

Tournage dangereux pour Fox

Michael J. Fox a par ailleurs donné de sa personne sur le plateau. Il a même failli donner sa vie ! Durant la scène de pendaison, l'acteur a manqué de vraiment se briser le cou ! Une malheureuse erreur de préparation eut lieu et le nœud était en fait un vrai. Sur une autre scène durant laquelle il est traîné derrière un cheval, Fox s'est également cassé une côte ! Le Far West n'est clairement pas une époque de tout repos ! C'est pourtant une idée de départ de l'acteur qui a fait que le film s'y déroule.

Retour vers le futur 3 est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.