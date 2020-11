Retour vers le futur 3 : une scène a failli coûter la vie à Michael J. Fox

Michael J. Fox, l'interprète de Marty, a échappé de peu à la mort sur le tournage de "Retour vers le futur 3". On vous dit tout sur cette anecdote qui aurait pu virer au drame.

Retour vers le futur 3 : la conclusion d’une trilogie culte

Un an seulement après la sortie du deuxième opus, la trilogie Retour vers le futur se conclut avec la sortie du troisième volet en 1990. Toujours mis en boîte par Robert Zemeckis, Retour vers le futur 3 envoie cette fois Marty et « Doc » au XIXème siècle.

Après les événements du deuxième film, Marty reçoit une lettre de son ami qui lui apprend qu’il a été renvoyé à l’époque du Far West, lui demandant de ne pas essayer de venir le retrouver. Le lycéen retourne alors voir le « Doc » de 1955 pour retourner dans le futur, mais apprend que le descendant de Biff Tannen, Buford, a tué l’Emmett Brown du passé peu après son arrivée à l’époque du Far West. Marty décide alors d’aller prévenir son ami, et se retrouve propulsé en 1885, cinq jours avant l’assassinat de « Doc »…

Retour vers le futur 3 est toujours coscénarisé par Robert Zemeckis et Bob Gale, et porté par les principaux acteurs du précédent volet. Michael J. Fox et Christopher Lloyd retrouvent leurs personnage de Marty et d’Emmett Brown. Thomas F. Wilson joue encore Biff Tannen, ainsi que son ancêtre Buford, Elisabeth Shue prête de nouveau ses traits à Jennifer après avoir fait son apparition dans le deuxième film et Lea Thompson incarne à la fois Lorraine et Maggie McFly. Quant à Mary Steenburgen, elle fait son apparition dans la saga dans le rôle de l’institutrice Clara Clayton.

Une scène de pendaison bien réelle

Lorsque Marty arrive en 1885 dans Retour vers le futur 3, il trouve la petite ville dans laquelle « Doc » s’est installé. Mais avant d’avoir pu retrouver son ami, il tombe sur l’ancêtre de son vieil ennemi, Buford Tannen, surnommé « Molosse». Ce dernier, un hors-la-loi célèbre de la région, perpétue la tradition de s’opposer au jeune lycéen, mais va cette fois plus loin que ses descendants. Il attrape d’abord Marty avec un lasso avant de le traîner sur plusieurs dizaines de mètres avec son cheval, et finit par le pendre. C’est alors qu’Emmett Brown fait son apparition et sauve son ami d’une mort certaine, avant de faire partir Tannen et ses sbires.

Et si Marty échappe de justesse à l’étranglement dans cette scène, cela a aussi été le cas de son interprète. La scène a en grande partie été tournée avec un cascadeur. Mais des gros plans de l’acteur étaient nécessaires pour le film. Fox est ainsi monté sur une caisse avec la corde autour du cou, et a commencé à feinter l’étranglement. Mais Robert Zemeckis ne trouvait pas la scène assez réaliste, et l’acteur a donc proposé de la rejouer sans l’aide de la caisse sous ses pieds. Le plan était de tenir la corde en mettant ses mains à des endroits précis pour obtenir assez d’air pour pouvoir respirer.

La technique en question a marché pour les deux premières prises. Mais à la troisième, Fox a placé ses mains au mauvais endroit, et a commencé à être réellement étranglé par la corde. L’acteur a même été jusqu’à s’évanouir avant que quelqu’un ne remarque que quelque chose clochait. Comme il l’a lui-même raconté dans son autobiographie, Lucky Man :

Je me suis balancé, inconscient, pendant plusieurs secondes avant que Bob Zemeckis, aussi fan de moi qu’il soit, ne réalise que même moi, je ne suis pas un aussi bon acteur.

Ainsi, si vous trouvez que Michael J. Fox joue particulièrement bien la scène en question, c’est parce que l’acteur était réellement en train de suffoquer à ce moment, puisque c’est elle qui a été utilisée pour le montage final de Retour vers le futur 3. Cette mésaventure, similaire à celle qui est arrivée à Brendan Fraser sur le tournage de La Momie, rappelle que certains acteurs connaissent parfois des expériences extrêmes sur un tournage, qui finissent par apparaître dans le film.