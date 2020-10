La Momie sur Amazon Prime Video : Brendan Fraser (Rick O’Connell) a failli mourir sur le tournage

Si "La Momie" a été un succès à sa sortie en salles, les choses auraient pu se passer très différemment pour le film. Un incident sur le tournage a failli coûter la vie à Brendan Fraser, l’interprète de Rick O’Connell.

Stephen Sommers redonne vie à La Momie

En 1999, Stephen Sommers ressuscite le mythe de La Momie, 67 ans après la sortie du classique de 1932. L’intrigue de La Momie débute en 1290 avant J.-C., en Égypte. Lorsque le pharaon Séthi Ier découvre la liaison secrète entre sa jeune maîtresse Anck Su-Namun et le grand-prêtre de Thèbes, Imhotep, la jeune femme tue le pharaon avant de se donner la mort, permettant à Imhotep de s’enfuir. Le prêtre jure alors de ramener Anck Su-Namun à la vie, mais avant d’avoir pu accomplir le rituel qui le permettrait, il est capturé par les gardes du pharaon et momifié avant d’être enterré dans une crypte secrète d’Hamunaptra, la Cité des Morts.

Des siècles plus tard, en 1926, Evelyn, une jeune femme passionnée par l’Égypte ancienne, et son frère Jonathan, découvrent un indice qui pourrait les mener à Hamunaptra. Ils demandent alors à Rick O’Connell, un ancien soldat américain assurant y avoir déjà été, de les y emmener. Mais si leur but est purement archéologique, ils vont réveiller malgré eux Imhotep, bien décidé à ramener à la vie Anck Su-Namun, peu importe ce qui se dressera sur son chemin…

Le trio de tête de La Momie est joué par Brendan Fraser dans le rôle de Rick O’Connell, Rachel Weisz dans celui d’Evelyn Carnahan et John Hannah dans celui de son frère, Jonathan. C’est Arnold Vosloo qui interprète Imhotep, tandis que Patricia Velásquez prête ses traits à Anck-Su Namun. Et si le film a été un succès à sa sortie, séduisant le public grâce à son habile mélange d’humour et d’aventure saupoudré d’un soupçon d’horreur, un drame a failli arriver sur le tournage.

Brendan Fraser aurait pu ne pas survivre à la scène de la pendaison

Vers le début de La Momie, Evelyn persuade son frère Jonathan de l’emmener voir l’homme à qui il a dérobé l’objet qui les a mis sur la piste d’Hamunaptra. Ils découvrent alors que l’homme en question, Rick O’Connell, est emprisonné et sur le point de se faire pendre. Et si Evelyn essaie de négocier avec le gardien de la prison pour qu’il soit relâché, l’Américain est bien pendu en arrière-plan, à deux doigts de suffoquer. La jeune femme obtient finalement sa libération, et le gardien ordonne au bourreau de couper la corde. Mais si le personnage d’O’Connell a failli succomber à l’étranglement, cela a aussi été le cas de son interprète.

Brendan Fraser a ainsi lui-même failli suffoquer sur le tournage de la scène en question. L’acteur a raconté la scène dans une interview pour Yahoo Entertainment. Si un cascadeur a pris sa place pour le moment où la trappe s’ouvre et O’Connell tombe avec la corde autour du cou, Fraser s’est lui aussi fait passer la corde pour les gros plans. Et, ainsi qu’il l’a raconté :

C’était une erreur de ma part. Je pensais juste prendre une grande respiration, la retenir, que les veines ressortiraient sur mon visage et qu’ils couperaient la scène à ce moment.

Tout ne s’est pas exactement passé comme l’acteur l’avait envisagé, puisque cette pensée est la dernière chose dont il se rappelle de ce moment. Fraser s’est évanoui, et se rappelle seulement de son réveil, lorsque l’équipe médicale de La Momie se tenait debout autour de lui :

Je n’avais aucune idée de ce qui venait de se passer ! Plus tard, on m’a dit 'Ils ont dû intervenir et te réanimer. Et heureusement que tu as atterri de côté sur le sol, parce que ça a fait rebattre ton cœur'.

Il s’en est donc vraiment fallu de peu pour que l’acteur ne survive pas au tournage de La Momie, et on peut ainsi se dire en (re)voyant la scène de la pendaison que Fraser a donné de sa personne pour la rendre crédible. Cette anecdote rappelle d’ailleurs celle sur Diane Kruger et le tournage d’Inglourious Basterds, et prouve que certains acteurs se mettent parfois dans des situations extrêmes pour une scène.