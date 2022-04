Retraite de Bruce Willis : Haley Joel Osment lui rend hommage

Haley Joel Osment a atteint très jeune une renommée mondiale, avec trois films : le monument Forrest Gump de Robert Zemeckis, dans lequel il joue le fils de Forrest, Sixième sens de M. Night Shyamalan dans le rôle du jeune Cole Sear, et A.I Intelligence artificielle de Steven Spielberg, où il est l'enfant-robot David.

Dans Sixième sens, il forme avec Bruce Willis un duo de cinéma mémorable. L'acteur de Piège de Cristal et de Le Dernier samaritain y incarne un psychologue pour enfants et Haley Joel Osment un jeune garçon qui assure voir des fantômes. Un thriller fantastique de très haute volée, qui doit en partie son succès à la belle performance de ces deux comédiens.

Le monde du cinéma rend actuellement hommage à Bruce Willis, contraint de mettre un terme à sa carrière suite à son diagnostic d'une aphasie. Haley Joel Osment a ainsi tenu à s'exprimer sur la triste nouvelle.

C'est sur Instagram, à la manière aussi de John Travolta, que l'acteur aujourd'hui âgé de 33 ans s'est exprimé et a rendu un hommage très personnel à Bruce Willis.

Il a été difficile de trouver les mots pour quelqu'un que j'ai toujours admiré - d'abord sur le grand écran, et puis par une chance incroyable, en personne. Il est une véritable légende qui a enrichi nos vies à tous, avec une carrière singulière étendue sur presque un demi-siècle. Je suis tellement reconnaissant de ce dont j'ai pu être le témoin direct, et pour l'immense oeuvre qu'il a construite pour nous et qui nous rendra encore heureux pour les années à venir.

Je voulais simplement exprimer le respect et la profonde admiration que j'ai pour Bruce et sa famille d'aller de l'avant, avec le courage et l'entrain qui les définissent depuis toujours.