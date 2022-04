Retraite de Bruce Willis : son ami John Travolta transmet un message émouvant

La nouvelle de la retraite de Bruce Willis, pour des raisons médicales, a provoqué une grande vague d'émotion. Du côté du public comme du côté de l'industrie hollywoodienne, les réactions ont été nombreuses, saluant un acteur et une carrière admirés par tous. Son ami John Travolta a ainsi tenu à lui adresser un message.

Bruce Willis fait ses adieux

C'est une nouvelle bien triste, dont on aurait aimé se passer. À 67 ans, l'acteur et producteur Bruce Willis prend sa retraite des plateaux de tournage, souffrant d'aphasie, un trouble neurologique du langage. C'est sa famille qui l'a annoncé le 30 mars 2022 sur les réseaux sociaux, générant une émotion importante et fournissant aussi une explication sur ses dernières apparitions à l'écran. En effet, il souffrait déjà de cette condition lors de ses derniers tournages, des films de qualité très médiocre où ses performances étaient limitées. Comme rapidement révélé, il avait tenu à tourner et honorer ses derniers engagements afin de pouvoir financer ses futurs traitements.

John McClane (Bruce Willis) - Une journée en enfer ©Gaumont Buena Vista International

Avec une filmographie étendue sur plus de 40 ans, Bruce Willis a acquis tôt son statut de superstar, révolutionnant avec John McTiernan le genre de l'action avec Piège de cristal en 1988. Un rôle iconique, celui de John McClane, qu'il reprendra à quatre reprises, mais un rôle parmi d'autres qui ont fait de lui l'acteur le plus "cool" des années 90. Pulp Fiction, L'Armée des 12 singes, Armageddon, Sixième Sens, Incassable, Le Cinquième Élément... La liste de ses films mémorables et de ses collaborations avec de grands cinéastes est longue. En hommage à l'acteur et à l'homme, c'est d'ailleurs son ami et partenaire de jeu dans Pulp Fiction, John Travolta, qui vient de s'exprimer.

John Travolta salue son ami Bruce Willis

John Travolta et Bruce Willis n'ont tourné ensemble que dans trois films, Allô maman, ici bébé, Allô maman, c'est encore moi, et le chef-d'oeuvre de Quentin Tarantino Pulp Fiction. C'est peu, pour deux acteurs qui ont beaucoup travaillé, mais assez pour les avoir indéfectiblement liés. Lui aussi touché par l'annonce de la retraite de Bruce Willis et sa condition actuelle, John Travolta a ainsi posté une photo sur Instagram accompagnée d'un joli message.

Bruce et moi sommes devenus de bons amis quand on a partagé deux de nos plus grands succès, Pulp Fiction et "Allô maman, ici bébé". Des années plus tard, il m'a un jour dit : "John, je veux que tu saches que quand quelque chose de bien t'arrive, c'est comme si ça m'arrivait aussi." Voilà combien il est une âme généreuse. Je t'aime Bruce.

Un message touchant d'une légende d'Hollywood à une autre, et si Travolta n'en fait pas mention, on devrait les voir tous les deux prochainement dans le film Paradise City, un film d'action tourné en 2021 par Chuck Russell, réalisateur notamment de The Mask. 28 ans après Pulp Fiction, l'émotion devrait être au rendez-vous.