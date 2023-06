Retribution : Liam Neeson a une bombe dans sa voiture dans le trailer tendu

Très prolifique, Liam Neeson est déjà de retour. Dans le film d'action "Retribution", remake d'"Appel inconnu", le comédien est pris au piège à bord de sa voiture, sur le point d'exploser s'il a le malheur de se lever de son siège.

Retribution : Liam Neeson meurt s'il sort de son véhicule

Depuis Taken, Liam Neeson ne cesse de se mettre dans de beaux draps. Qu'il soit dans un avion (Non-Stop), dans un train de banlieue (The Passenger) ou dans un poids lourd (Ice Road), l'acteur se retrouve à devoir gérer des situations périlleuses dès qu'il entre dans un moyen de transport.

Matt Turner (Liam Neeson) - Retribution ©STUDIOCANAL

Dans Retribution, le comédien prête ses traits à Matt Turner. Un matin comme les autres, cet homme d'affaires reçoit un coup de fil terrifiant alors qu'il dépose ses enfants à l'école. Son interlocuteur lui annonce qu'une bombe se trouve sous son siège. S'il a le malheur de sortir de son véhicule, l'engin explose. S'il veut rester en vie, il doit lui remettre plus de 200 millions d'euros. Débute alors un jeu dangereux et une véritable course contre la montre dans les rues de Berlin, au cours de laquelle Matt essaie de comprendre à qui il a affaire.

Réalisé par Nimród Antal (Blindés, Predators), Retribution est le remake d'Appel inconnu, long-métrage datant de 2015 et mis en scène par Dani de la Torre (Gun City), dans lequel l'excellent Luis Tosar se retrouve au centre de séquences haletantes. Au casting de cette nouvelle version portée par Liam Neeson, on retrouve également Jack Champion (Avatar : La Voie de l'eau), Embeth Davidtz (Le Journal de Bridget Jones, Old), Noma Dumezweni (The Undoing, La Petite sirène) et Matthew Modine (Full Metal Jacket, Stranger Things).

Retribution est à découvrir dès le 23 août 2023 au cinéma. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.