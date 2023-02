Taken : cette scène culte que Liam Neeson trouvait "ringarde"

En 2008, Liam Neeson commence à se spécialiser dans le cinéma d'action avec "Taken". Un film auquel l'acteur ne croyait pas, trouvant notamment l'une des scènes emblématiques "ringarde".

Taken : Liam Neeson change de trajectoire

Révélé par Excalibur, Mission ou encore Le Bounty, Liam Neeson a prouvé qu'il est un grand acteur dramatique, à l'aise dans une multitude de registres. Dans Darkman, il incarne un généticien terriblement défiguré et en quête de vengeance. Il prête ensuite ses traits à un industriel allemand qui a sauvé la vie de 1200 Juifs dans La Liste de Schindler, puis à un célèbre révolutionnaire irlandais dans Michael Collins.

Dans Star Wars, épisode I : La Menace fantôme, le comédien interprète le mentor d'Obi-Wan Kenobi et du prometteur Anakin Skywalker, avant de devenir celui de Bruce Wayne dans Batman Begins. Entre-temps, il fait un passage par la comédie romantique avec Love Actually et se transforme en prêtre guerrier dans Gangs of New York.

Bryan Mills (Liam Neeson) - Taken ©EuropaCorp

En 2008, sa filmographie prend un virage inattendu avec Taken, dans lequel il joue l'ancien agent des services secrets Bryan Mills, prêt à saccager Paris pour retrouver sa fille kidnappée. Liam Neeson reprend son rôle dans deux suites et s'impose comme un justicier des temps modernes. Car s'il participe toujours à des projets marquants et étonnants comme Le Territoire des loups, Balade entre les tombes, Silence ou encore Les Veuves, il enchaîne surtout les films d'action souvent dispensables comme Non-Stop et Blacklight.

Un monologue "ringard" ?

Taken a donc donné un nouveau souffle à sa carrière. Liam Neeson avait pourtant de sérieux doutes sur le potentiel du long-métrage de Pierre Morel. En 2020, l'acteur révèle à Entertainment Weekly qu'il n'aurait jamais pu imaginer un tel succès pour le film :

Sans manquer de respect à Robert Mark Kamen, merveilleux scénariste (de Taken) et ami à moi, mais je me suis dit : "Ça va sortir directement en vidéo. Un petit thriller européen, il pourrait être joué pendant quelques semaines dans les salles françaises, et ensuite il ira directement en vidéo".

Le comédien s'est également trompé sur l'un des passages emblématiques de Taken, qui dépasse le million d'entrées en France. Au cours d'une scène devenue culte, Bryan Mills échange avec l'un des ravisseurs de sa fille Kim (Maggie Grace) au moment où elle se fait enlever, et lui promet de le retrouver et de le tuer grâce à des compétences particulières acquises au fil des ans. Un monologue que Liam Neeson trouve "ringard" à la lecture du script, comme il vient de l'expliquer à Vanity Fair :