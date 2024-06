Return to Silent Hill se dévoile et c'est déjà terrifiant

19 ans après le fantastique et cauchemardesque "Silent Hill", Christophe Gans nous plongera à nouveau dans ce monde avec "Return to Silent Hill". Un premier teaser du film a été dévoilé, et ça s'annonce terrible.

Personne n'est prêt pour ce nouveau cauchemar

Le film de 2006, Silent Hill, était un pur cauchemar. Sublime certes, mais un film qui n'a laissé personne indemne et a durablement marqué les mémoires. Réalisé par Christophe Gans, Silent Hill est devenu culte et est une des plus belles réussites pour une adaptation de jeu vidéo au cinéma. Autant dire que le retour du réalisateur derrière la caméra pour Return to Silent Hill, prévu pour 2025 dans les salles, est délicieusement attendu (et craint).

Return to Silent Hill ©Metropolitan Filmexport

La preuve ? Ce teaser absolument terrifiant (vidéo en tête d'article), sans paroles, qui monte ses images sur les notes de piano du célèbre thème musical Promise de franchise d'horreur, dans une ambiance oppressante, avant que le monde de Silent Hill et ses habitants ne se révèlent...

L'adaptation du meilleur opus de la franchise

Christophe Gans, passionné par Silent Hill, adapte ici ce qui est considéré comme le meilleur des jeux vidéo, à savoir Silent Hill 2. Sans lien narratif direct avec l'histoire du premier épisode, son scénario est le suivant.

James Sunderland a eu le cœur brisé après la mort de sa femme. Lorsqu'une lettre mystérieuse le rappelle à Silent Hill à sa recherche, il trouve une ville autrefois reconnaissable transformée par un mal inconnu. Alors que James descend plus profondément dans l'obscurité, il rencontre des personnages terrifiants, à la fois familiers et nouveaux. Et commence à remettre en question sa propre santé mentale alors qu'il lutte pour donner un sens à la réalité et tenir assez longtemps pour sauver son amour perdu...

Return to Silent Hill affiche à son casting principal Jeremy Irvine et Hannah Anderson.