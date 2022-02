Rich Flu : le réalisateur de "La Plateforme" revient avec un nouveau thriller diabolique

Le thriller "La Plateforme" avait créé le buzz sur Netflix à sa sortie en mars 2020. Le réalisateur espagnol s'apprête à tourner son nouveau film "Rich Flu" basé sur un pitch au high-concept alléchant. Une actrice a déjà été annoncée au casting.

La Plateforme : le réalisateur revient avec un nouveau thriller

En mars 2020, les neurones des spectateurs ont chauffé devant La Plateforme sur Netflix. Ce thriller psychologique espagnol se déroulait dans un univers dystopique. Dans celui-ci, les détenus d'une mystérieuse prison où les cellules étaient empilées attendaient chaque jour, la faim au ventre, le passage d'une plateforme qui nourrissait les étages supérieurs, laissant ceux du dessous affamés.

La Plateforme © Netflix

Ce film au high-concept s'était imposé comme un des plus gros succès de l'année 2020 sur Netflix, notamment avec une fin ouverte qui avait donné lieu à de multiples théories. Un coup de maître pour le réalisateur Galder Gaztelu-Urretia puisqu'il s'agissait de son premier long-métrage.

Rich Flu : un nouveau thriller diabolique

Presque deux ans après la sortie de La Plateforme, le réalisateur espagnol est au travail sur son prochain film. Et il s'agit une nouvelle fois d'un thriller au pitch alléchant. Et il possède quelques similitudes avec La Plateforme.

Baptisé Rich Flu, le film s'intéresse à une pandémie qui tue les personnes les plus riches et influentes de la planète. D'abord les milliardaires, puis les multi-millionaires, et ainsi de suite. Rapidement, chaque personne possédant une quelconque fortune est une victime potentielle. La panique devient mondiale et les marchés s'écroulent, tout le monde cherchant à se débarrasser de son argent.

Le film questionnera jusqu'où l'Homme est prêt à aller pour sauver sa peau quand la richesse devient un danger mortel.

On apprend via Deadline que c'est l'actrice Rosamund Pike (Gone Girl) qui tiendra le premier rôle. Le tournage devrait débuter au Printemps prochain. Le réalisateur a déclaré :

Rich Flu est une immense saga physique, pleine de rebondissements, d'obstacles et de surprises. Mais, avant tout, c'est un voyage émotionnel complexe et provocateur vers les profondeurs de l'âme humaine. Seule une actrice du talent de Rosamund Pike peut porter ce projet.

Voilà qui attise notre curiosité !