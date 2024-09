Même s'il s'agit probablement de son film le plus célèbre, Richard Gere a un gros problème avec "Pretty Woman". Lors d'une masterclass donnée au Festival de Venise ce dimanche 1ᵉʳ septembre, l'interprète d'Edward Lewis s'est laissé aller à quelques confidences.

Richard Gere : l'autre star de Pretty Woman

Révélé au cinéma à la fin des années 1970, Richard Gere, qui vient de fêter ses 75 ans, devient une vedette hollywoodienne de premier plan grâce aux succès des films American Gigolo (1980) et Officier et gentleman (1982). Ces rôles l'ont rapidement propulsé sous les feux de la rampe, faisant de lui l'un des acteurs les plus en vue de sa génération. Cependant, après ces succès initiaux, Gere connaît un passage à vide au milieu des années 1980, période où ses choix de films peinent à captiver le public. C'est finalement avec Pretty Woman (1990), une comédie romantique (mais qui devait se finir dramatiquement) réalisée par Garry Marshall, que sa carrière est relancée de manière spectaculaire.

Dans Pretty Woman, Richard Gere incarne Edward Lewis, un homme d'affaires riche et distant, qui développe une relation inattendue avec Vivian Ward, une prostituée au grand cœur interprétée par Julia Roberts. Le film est un immense succès, rapportant plus de 460 millions de dollars au box-office mondial, faisant de son actrice principale une immense star et consolidant la place de Richard Gere en tant que sex-symbol de Hollywood. Pretty Woman devient ainsi un point de référence incontournable dans la carrière du comédien (avant un nouveau passage à vide, suivi d'une résurrection dans les années 2000).

"Un costume et une bonne coupe de cheveux"

Cependant, malgré l'impact positif de Pretty Woman sur sa carrière, Richard Gere a récemment exprimé une opinion critique sur le rôle qui l'a ramené sous les projecteurs. Lors d'une masterclass donnée au Festival de Venise ce dimanche 1er septembre, l'acteur a révélé qu'il avait toujours eu des réserves quant à son personnage dans le film. Le comédien a en effet déclaré qu'il considérait que le personnage d'Edward Lewis était "scandaleusement sous-développé". Il a précisé, non sans une pointe de sarcasme : "C'était essentiellement un costume et une bonne coupe de cheveux".

Pour lui, Edward Lewis était davantage un stéréotype qu'un personnage véritablement nuancé. L'acteur semble ressentir une certaine frustration à l'idée que ce rôle emblématique, bien qu'il ait relancé sa carrière, ne lui a pas permis d'explorer pleinement son potentiel d'acteur.

Une scène culte improvisée

Lors de la même masterclass au Festival de Venise, Richard Gere a également partagé une anecdote sur l'une des scènes les plus mémorables de Pretty Woman. La scène en question, où Edward Lewis joue du piano dans un hôtel, a en effet été improviée.

Gere a révélé que cette scène avait été conçue après une conversation avec le réalisateur Garry Marshall. Marshall lui avait demandé : "Que fais-tu tard le soir dans un hôtel ?" Gere lui avait alors répondu : "Eh bien, je suis généralement décalé par le décalage horaire quand je suis dans un hôtel. Je suis donc debout toute la nuit, et il y a généralement une salle de bal ou un bar quelque part. Je trouve un piano et je joue du piano." À cela, Marshall avait répondu : "Faisons quelque chose avec ça."

C'est ainsi que la scène est née. Marshall a simplement demandé à Gere de "jouer quelque chose de mélancolique", et Gere a commencé à improviser une mélodie qui reflétait la vie intérieure de son personnage, Edward Lewis. Cette improvisation a donné naissance à une scène emblématique qui ajoute une profondeur subtile au personnage de Gere, lui permettant de montrer une facette plus vulnérable et introspective.