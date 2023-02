Riddick 4 : des nouvelles du film avec Vin Diesel

Alors que Vin Diesel est en train de débuter la conclusion de la saga "Fast & Furious", il est officiellement prêt à se remettre dans le bain d'une autre franchise qui l'a rendu célèbre : "Riddick". Ainsi, l'acteur prépare un quatrième volet consacré au guerrier furien.

Riddick : le retour d'un anti-héros qui se fait attendre

Si Vin Diesel est aujourd'hui une star des films d'action, il s'est toutefois révélé sur le tard. En effet, c'est à l'âge de 31 ans qu'il se fait pour la première fois remarquer en jouant dans le film de guerre Il faut sauver le soldat Ryan (1998). Mais le meilleur reste à venir puisque deux ans plus tard, il rejoint les rangs d'une petite série B nommée Pitch Black. Dans ce long-métrage, il joue pour la première fois le rôle de Riddick, un anti-héros dont le cynisme et la brutalité rappellent un certain Wolverine.

Pitch Black est un grand succès qui permet à Vin Diesel d'enchainer 1 an plus tard sur un blockbuster devenu mythique : Fast & Furious. Par la suite, Vin Diesel réendossa deux fois le rôle de Riddick dans deux films : Les Chroniques de Riddick en 2003 (avec un budget 5 fois supérieur à celui du 1er film) et Riddick en 2013. De plus, le comédien américain s'est également investi dans les produits dérivés de la franchise puisqu'il a doublé son personnage dans les différents jeux vidéo qui sont sortis. À noter qu'il s'est également impliqué dans le film d'animation Les Chroniques de Riddick : Dark Fury, qui fait le lien entre les événements de Pitch Black et ceux de Les Chroniques de Riddick.

Depuis 2013, la possibilité d'un quatrième volet de Riddick est teasée par Vin Diesel. Toutefois, l'acteur/producteur étant très occupé sur la saga Fast & Furious (et accessoirement sur le MCU en assurant la voix de Groot), il lui était difficile de se dégager du temps pour mettre en place une nouvelle aventure du guerrier furien. Cependant, en 2021, il a annoncé sur son compte Instagram qu'un Riddick 4 allait arriver très vite.

Fast & Furien

Etant donné que Fast X et Fast & Furious XI s'annoncent comme les deux derniers volets de la saga FF, Vin Diesel a plus de temps pour se consacrer à Riddick. Pour ce quatrième opus, il collaborera de nouveau avec le réalisateur David Twohy, metteur en scène sur les trois précédents volets de la saga. Dans un communiqué, ce dernier s'est d'ailleurs réjoui du retour prochain de l'anti-héros à la vision nocturne :

Notre légion de fans nous le demande depuis des années, et maintenant nous allons enfin pouvoir honorer cet appel et passer à l'action avec Riddick: Furya. Ma collaboration avec Vin et One Race s'étend depuis 20 fructueuses années. Ensemble, nous avons créé trois films, deux jeux vidéo, une production animée, et une bande dessinée animée sur internet. Ce nouvel événement sur grand écran sera l'occasion de retrouver le monde natal de Riddick où nous pourrons enfin explorer la genèse du personnage.

Les Chroniques de Riddick ©Universal Pictures

En ce qui concerne l'histoire, nous verrons un Riddick qui reviendra dans sa planète d'origine, Furya. Toutefois, alors qu'il pense retrouver un monde en ruines, il y trouve, à sa grande surprise, d'autres furiens qui combattent un ennemi surpuissant. Riddick devra donc lutter aux cotés de ses compatriotes.

Rappelons qu'initialement, Riddick est censé être l'un des derniers rescapés de son espèce, si ce n'est le dernier. Cette nouvelle histoire devrait donc nous éclaircir un peu plus sur les origines du Furien ainsi que les zones d'ombre qui tournent autour de son peuple.

Pour le moment, aucune date de sortie de Riddick 4 n'est prévue. En attendant, les fans de Vin Diesel pourront patienter en allant visionner Fast X, qui sortira dans les salles le 17 mai 2023. L'acteur reprendra également sa voix de Groot dans Les Gardiens de la Galaxie vol.3 prévu le 3 mai 2023.