"J'ai eu la version calme de Jake Gyllenhaal" : Daniela Melchior nous parle de Road House

À l'occasion de la sortie de "Road House" sur Prime Video, l'actrice Daniela Melchior nous parle de sa collaboration avec Jake Gyllenhaal et des scènes d'action proposées par le réalisateur Doug Liman. Interview vidéo en une d'article.

Daniela Melchior, de The Suicide Squad à Road House

C'est en 2021 qu'on découvrait l'actrice portugaise Daniela Melchior avec The Suicide Squad. Dans le film de James Gunn, elle interprète Ratcatcher 2, capable de contrôler les rats et qui rejoint la Task Force X pour une mission suicide. À ses côtés, il y a entre autres Margot Robbie, Idris Elba, John Cena et Joel Kinnaman. Pourtant, la jeune comédienne est parvenue à sortir du lot et à faire de Ratcatcher 2 un des personnages très apprécié par les fans. Des retours positifs, qui n'ont pas manqué de surprendre Daniela Melchior, comme elle nous l'expliquait en interview :

Margot Robbie est iconique en Harley Quinn. Tout le monde la connaît dans le monde entier. Donc je pensais vraiment que l'attention des gens se porterait sur elle ou sur le groupe dans son ensemble. Je ne m'attendais pas à ce qu'autant de personnes soutiennent mon personnage. Et encore moins à ce qu'ils réclament un retour. Mais ça me fait plaisir et j'ai hâte de jouer à nouveau Ratchatcher 2.

Si pour le moment rien n'a été confirmé pour un retour du personnage au sein d'un prochain film DC, Daniela Melchior ne s'est pas arrêtée là et a enchaîné les grosses productions. Après une apparition dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, et un rôle secondaire dans Fast and Furious 10, c'est face à Jake Gyllenhaal qu'on la retrouve dans Road House, film d'action nerveux et très plaisant, disponible sur Prime Video.

Le tournage des scènes d'action du film

Dans le film, Daniela Melchior interprète Ellie, une urgentiste qui travaille dans un hôpital des Keys en Floride. C'est là qu'elle rencontre Dalton, qui après avoir accepté de devenir le videur du bar de Frankie, envoie aux urgences un petit gang local avant d'aller se faire soigner par Ellie. Les deux personnages ne tardent pas à se rapprocher lors de scènes bien plus détendues que les séquences d'action auxquelles se Jake Gyllenhaal se livre.

Daniela Melchior - Road House ©Prime Video

C'est justement ce que nous précisait la comédienne (dans l'interview vidéo en une d'article), qui a ainsi eu la version la plus calme de l'acteur. Ce qui ne l'a pas empêché d'aller jeter un œil au tournage de certaines scènes d'action, impliquant également Le champion UFC Conor McGregor.

Dès que je pouvais je les regardais tourner. C'était incroyable. J'ai vraiment eu de la chance de les voir faire ces chorégraphies. Et j'ai de l'admiration pour ce qu'ils ont fait.

Daniela Melchior a tout de même eu droit, elle aussi, à un peu d'action. Se retrouvant notamment balancée sur un bateau par Billy Magnussen. La comédienne a d'ailleurs dû insister pour que ce dernier y aille franchement avec elle sans avoir peur de la blesser.

Je lui disais de m'attraper fort. Et lui avait peur de me faire mal. Mais je lui disais : "Je m'en fiche. Avec l'adrénaline, je ne vais rien sentir. Et au pire demain, on mettra du maquillage si j'ai des marques".

Road House est actuellement disponible sur Prime Video. L'intégralité de notre interview avec Daniela Melchior est à voir dans la vidéo en une d'article.