Netflix et Robert Downey Jr relancent un vieux projet de Steve McQueen

Imaginé il y a des années par Steve McQueen, le projet "Yucatan" est relancé par Netflix et Robert Downey Jr. qui vont développer ensemble le scénario qu'avait écrit l'acteur avant sa mort.

Yucatan : le vieux projet de Steve McQueen

Les projets annoncés, puis qui ne se concrétisent pas, sont légion à Hollywood. Mais de temps en temps, certains sont relancés après avoir été longtemps oubliés. On a ainsi vu récemment Martin Scorsese reprendre son vieux projet de biopic sur Frank Sinatra, auquel il songeait déjà en 2009. Pour l'aider à mettre en scène son film, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence devraient en tenir les rôles principaux. Mais Robert Downey Jr. et Netflix sont, eux, allés chercher encore plus loin, puisqu'ils vont relancer un projet qui date de plus de 40 ans.

C'est en effet des années après la mort de Steve McQueen, le 7 novembre 1980, qu'un scénario de l'acteur a été retrouvé dans une malle comportant une collection de cahiers, a précisé Deadline. L'histoire devait impliquer un expert à la recherche d'un trésor maya dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Steve McQueen devait tenir le rôle principal. Il y a 20 ans, Chad McQueen, le fils du célèbre acteur, avait commencé à développer ce film avec Warner Bros, mais sans succès.

Netflix et Robert Downey Jr. à la rescousse

C'est donc aujourd'hui Netflix qui aurait repris le projet Yucatan. Alors que le film a été relancé sans succès à plusieurs reprises, cette fois, il semblerait que ce soit la bonne grâce à la plateforme de streaming. Gareth Dunnet-Alcocer (Blue Beetle, Miss Bala) aurait ainsi été choisi pour réécrire le scénario de Yucatan en reprenant la base imaginée par Steve McQueen. Robert Downey Jr. devrait lui officier en tant que producteur aux côtés de son épouse Susan Downey et via leur société Team Downey. Rien n'a été précisé concernant le casting pour le moment. Cependant, d'après le média américain, il y aurait de fortes chances pour que Robert Downey Jr. apparaisse aussi à l'écran.

Des détails sur Yucatan devrait être annoncés prochainement. Mais le projet en étant à ses prémices, il ne faudra pas s'attendre à ce que le long-métrage entre bientôt en tournage, et aucune date de diffusion n'a été précisée.