Robert Downey Jr a sauvé les débuts de Tom Holland dans le MCU

En 2016, on a pu découvrir pour la première fois Tom Holland dans le rôle de Peter Parker au cours d’une scène avec Tony Stark. Mais l’acteur nous apprend désormais que Robert Downey Jr. a eu une grande influence sur cette scène.

Captain America : Civil War, l’introduction de Tom Holland au MCU

S’il a depuis joué dans de nombreux films et séries aux genres différents, Tom Holland reste surtout connu pour son rôle de Spider-Man au sein du MCU. Jusqu’à présent, le comédien britannique a joué l’homme-araignée à six reprises (sans compter son caméo dans Venom : Let There Be Carnage).

Avant d’avoir droit à trois films centrés sur son personnage, Tom Holland a été introduit en tant que Spider-Man dans Captain America : Civil War. Pour sa première scène, il donnait la réplique à Robert Downey Jr.. Or, ce dernier a eu une grosse influence sur la séquence que l’on peut voir à l’écran.

L’intervention décisive de Robert Downey Jr

Récemment invité du podcast de Rich Roll, Tom Holland a fait une révélation sur sa première scène au sein du MCU. Il a expliqué que celle-ci aurait pu être bien plus courte sans l’intervention de Robert Downey Jr. Car après une audition contenant huit pages de dialogue qu’ils avaient effectué ensemble, les deux hommes se sont rendus compte que cette même scène avait été largement raccourcie au moment du tournage. Mais l’interprète d’Iron Man est intervenu pour changer les choses :

Ma scène avait été raccourcie de manière conséquente par rapport à ce que j’avais fait pendant l’audition. Elle était maintenant longue d’une page et demi, ou peut-être deux. On commence à tourner la scène, et Downey s’exclame soudain "Où sont passées toutes les lignes de dialogue du petit ?"Et les frères Russo ont dit quelque chose comme "Eh bien, le scénario fait déjà 140 pages. On ne peut pas passer trop de temps sur cette scène." Et Downey a alors répondu "Non, non, non, vous allez vouloir passer du temps dessus. Tournons toute la scène de l’audition. Vous pourrez toujours la couper au montage, mais vous allez vouloir l’avoir." Et finalement, ils ont utilisé toute la scène. Donc je lui dois ça.

Tom Holland a ensuite expliqué qu’il aimerait prendre exemple sur Robert Downey Jr.. Il voudrait ainsi avoir l’occasion de faire la même chose pour un jeune acteur dans le futur : "Si j’ai la chance de pouvoir introduire Miles Morales dans mon univers Spider-Man et au sein du MCU, j’aimerais faire pour un jeune acteur ce que Downey a fait pour moi."

Le scénario de Spider-Man 4 est en cours d’écriture

Se pourrait-il donc que Miles Morales apparaisse dans Spider-Man 4 ? La réponse à cette question est inconnue pour le moment. Mais, pour rappel, Tom Holland s’est exprimé il y a quelques jours sur le futur film. Il a assuré que Zendaya avaient lui étaient très enthousiasmés par l’ébauche du scénario qu’ils ont pu lire.

Les scénaristes sont toujours au travail pour tenter de boucler le script du long-métrage le plus rapidement possible. On ne connait pas encore la date de sortie de Spider-Man 4. Mais on peut imaginer que le tournage aura lieu en 2025, et que le film sera dévoilé en 2026.