"Ça a rallumé un feu en moi" : Tom Holland donne des premiers détails de Spider-Man 4

Tom Holland, qui reviendra jouer Peter Parker dans "Spider-Man 4", s’est exprimé sur l’avancée du scénario du long-métrage. Il a assuré que les fans ne seraient pas déçus par le film.

Spider-Man 4 toujours en préparation chez Marvel

Cela fait trois ans que l’on n’a plus revu Tom Holland au sein du Marvel Cinematic Universe. L’ambitieux Spider-Man : No Way Home, qui faisait revenir des personnages iconiques de la Maison des Idées, aurait pu être la dernière apparition de l’acteur britannique dans le rôle de Peter Parker. Mais il va bel et bien revenir dans le costume de l’homme-araignée. Le projet d’un quatrième film Spider-Man faisant partie du MCU a été annoncé il y a un long moment. Depuis, les informations sur le long-métrage arrivent au compte-goutte. En juillet dernier, Kevin Feige a expliqué que des scénaristes travaillaient à l’écriture du film. Plusieurs mois après, c’est au tour de Tom Holland de donner de nouvelles informations sur l’avancée du projet.

Tom Holland et Zendaya enthousiasmés par la première ébauche du scénario

Au cours d’un épisode du podcast de Rich Roll dont il était récemment l’invité, Tom Holland s’est livré sur de nombreux sujets. Dont le prochain film Spider-Man. Le comédien a révélé qu’un premier jet du scénario a été écrit. Et il a assuré que Zendaya et lui avaient été enthousiasmés lorsqu’ils l’ont lu, même si plusieurs aspects du scénario doivent encore être retravaillés :

Nous avons un pitch et une ébauche qui est excellente. Le script a encore besoin de travail mais les scénaristes font un super boulot. J’ai lu l’ébauche il y a trois semaines et elle a rallumé un feu en moi. Zendaya et moi nous sommes assis et l’avons lu ensemble, et nous étions parfois en train de sauter d’excitation partout dans le salon.

L’interprète de Peter Parker a aussi eu des paroles qui devraient rassurer les fans du personnage. Il a affirmé qu’il était de son devoir de « proposer la meilleure version du prochain chapitre de Spider-Man. » Et il a expliqué que Spider-Man 4 serait « vraiment un film qui méritera d’obtenir le respect des fans. »

Un scénario bientôt terminé ?

Tom Holland a aussi expliqué que l’équipe créative du film avait désormais « mis le pied sur l’accélérateur » pour tenter de finir le scénario de Spider-Man 4 aussi tôt que possible. Mais il a aussi prévenu qu’il y avait encore beaucoup de pièces du puzzle à assembler avant que le tournage ne puisse commencer. Il est donc encore trop tôt pour connaître la date de sortie de Spider-Man 4. Ou même sa date de tournage. Outre Tom Holland et Zendaya, on ne sait pas non plus quels acteurs seront au casting. En revanche, on sait que Destin Daniel Cretton devrait prendre la place de Jon Watts en tant que réalisateur du film.