Robin des Bois mardi 28 janvier sur TFX : le film de Ridley Scott devait être bien différent

« Robin des Bois », le blockbuster médiéval et épique de Ridley Scott avec Russell Crowe, a droit à sa rediffusion mardi 28 janvier 2020 à 21h05, sur TFX. Sorti en 2010, le long-métrage a bien failli ne jamais voir le jour, en partie à cause de la grève des scénaristes. Le script a d’ailleurs subi de nombreux changements, et devait à l’origine dresser un portrait nettement moins glorieux du prince des voleurs.

En 2010, Russell Crowe succède à Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Sean Connery ou encore Kevin Costner dans le rôle du hors-la-loi le plus célèbre d’Angleterre. Pour sa cinquième collaboration avec Ridley Scott, entamée dix ans plus tôt avec Gladiator, le comédien enfile le costume de Robin des Bois.

Dans cette nouvelle adaptation autour du héros légendaire, célébré pour donner aux pauvres ce qu’il volait aux riches, Robin de Locksley n’apparaît pas vraiment tel qu’on le connaît. Le personnage n’est en effet pas un chevalier déchu mais un archer de retour de la Croisade de Richard Cœur de Lion. Pour avoir une chance de retourner en Angleterre, Robin va usurper l’identité d’un dénommé Robert Loxley, un chevalier assassiné qui n’est autre que l’époux d’une certaine Lady Marianne…

Russell Crowe dans la peau du shérif de Nottingham ?

À l’origine, le scénario de cette nouvelle version de Robin des Bois devait être bien différent. Au départ, le projet s’intitulait Nottingham, et devait faire la part belle au shérif. Écrit par Ethan Reiff et Cyrus Voris, il devait être axé autour d’un triangle amoureux impliquant Robin, Marianne et le shérif de Nottingham. Ce dernier était d’ailleurs censé être le véritable héros, et Russell Crowe avait été pressenti pour l’interpréter. Christan Bale avait quant à lui été envisagé pour prêter ses traits à un prince des voleurs aux ambitions moins chevaleresques qu’à l’accoutumée. Universal Pictures avait enfin songé à Sienna Miller pour incarner Lady Marianne.

Cette version abordait donc le mythe d’une toute autre manière, à l’instar de La Rose et la flèche, sorti en 1977 en France. Dans ce long-métrage de Richard Lester, le vieillissant Robin des Bois (Sean Connery) est de retour à Sherwood après des années d’exil. Tandis que Richard Cœur de Lion et son frère Jean sont rongés par la folie, Marianne (Audrey Hepburn) est devenue nonne. Alors que Robin et Marianne se redécouvrent, le shérif de Nottingham (Robert Shaw) revient affronter son vieil ennemi.

Par la suite, le film a failli être annulé, notamment à cause de la grève des scénaristes de 2008, et le script est passé entre de nombreuses mains, dont celles de Brian Helgeland, scénariste de L.A. Confidential, Mystic River et réalisateur de Legend. Paul Webb et Tom Stoppard ont également contribué aux remaniements du scénario afin d’aboutir au résultat final avec lequel Ridley Scott nous plonge dans une Angleterre médiévale rongée par la corruption. L’affrontement entre Russell Crowe et Christian Bale aura tout de même lieu en 2008, mais dans le western 3h10 pour Yuma.

Finalement, Robin des Bois est bel et bien le véritable héros du film de Ridley Scott, et le shérif de Nottingham est relayé au rang de personnage secondaire tyrannique et pathétique, incarné par Matthew Macfadyen (Orgueil et Préjugés). Cate Blanchett campe de son côté une formidable Lady Marianne. Mark Strong, William Hurt, Oscar Isaac, Léa Seydoux, Danny Huston, Max Von Sydow et Kevin Durand complètent la distribution impressionnante.

Robin des Bois est à voir ou revoir mardi 28 janvier 2020 à 21h05 sur TFX.