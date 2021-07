Rock sur Disney+ : des prisonniers se sont-ils réellement évadés de l'île d'Alcatraz ?

Second film de Michael Bay, “Rock” prend place sur la célèbre île d’Alcatraz. Le film dispose surtout d’un personnage (joué par Sean Connery) qui aurait été le seul homme à s’être échappé de la prison. Question : y’en a-t-il eu d’autres comme lui…dans la vie réelle ?

Rock : la confirmation Michael Bay

Un an après Bad Boys, Michael Bay sort rapidement son deuxième long-métrage : Rock. Pour l’occasion, il s’entoure d’un trio d’acteurs dantesque composé de Nicolas Cage, Ed Harris et surtout sir Sean Connery. Ce dernier lui est d’ailleurs une grande aide auprès des producteurs de Disney qui mettent la pression sur le réalisateur.

A l’arrivée, Rock est un succès en salles, avec 335 millions de dollars engrangés (pour un budget de 75 millions). Il est également l’un des rares films de Michael Bay à ne pas se faire démolir par la critique.

Stanley Goodspeed (Nicolas Cage) - Rock ©Hollywood Pictures

Le film relate un coup de force mené par le général Hummel (Ed Harris), un héros militaire américain qui s’empare de l’île d’Alcatraz, prenant en otage les touristes qui s’y trouvent. Sa demande ? 100 millions de dollars, dont les ¾ seront reversées aux familles des soldats américains tombés sur le champ de bataille, mais qui n’ont jamais été indemnisées par le gouvernement. Si sa demande n’est pas faite, son équipe et lui tueront les otages et tireront des missiles chargés de gaz mortel vers la ville de San Francisco. Pour éviter le pire, le FBI recommande deux hommes : le docteur Stanley Goodspeed (Nicolas Cage), expert en armes chimiques, et le prisonnier John Patrick Mason (Sean Connery), seul homme à s’être échappé de la mythique forteresse. Les deux hommes devront s’infiltrer à Alcatraz et ainsi empêcher le plan du général Hummel et de ses hommes.

Back to Alcatraz

Pour conserver une certaine authenticité, Michael Bay décide de tourner une grande partie de ses plans sur Alcatraz elle-même. Sean Connery décide, par ailleurs, de s’installer sur le lieu, le temps du tournage. Ce séjour dans le pénitencier lui a sans doute fait poser plusieurs questions, et notamment celle-ci : des prisonniers se sont-ils réellement échappés de cette forteresse ?

Alcatraz - Rock © Hollywood Pictures

Pour rappel, l’ile d’Alcatraz fut, entre 1868 et 1963 une prison où il était quasiment impossible de s’échapper. En effet, situé au beau milieu des eaux froides et des courants violents du Golden Gate, le pénitencier était un risque de mort assuré pour ceux qui tentaient de s’évader. Pourtant, en presque 100 ans, certains ont essayé, tout comme John Patrick Mason dans Rock.

Ainsi, en presque 100 ans, 36 détenus ont essayé de quitter l’ile, lors de 14 tentatives d’évasion toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Sur les 36, 23 d'entre eux ont été récupérés, 6 ont été tués et 2 ont été retrouvés noyés. Enfin, les cinq restants sont portés disparus, et on ne sait pas s’ils ont réussi à atteindre la baie de San Francisco, ou s’ils reposent sous les eaux.

Une évasion culte

Parmi les cinq évadés dont on ne connait pas le sort, trois d’entre eux ont fait partie de la tentative d’évasion la plus spectaculaire à ce jour au sein d’Alcatraz. Ainsi, Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin parvinrent à prendre la fuite dans la nuit via les bouches d'aération après avoir creusé un trou dans le mur de leurs cellules respectives (cet acte sera repris dans le film Les évadés).

S’étant échappés à bord d’un radeau de fortune, ils n’ont jamais été retrouvés, malgré un important dispositif de chasse à l’homme mis en place par le FBI. Certes, des effets personnels des trois individus ont été récupérés dans la baie de San Francisco. Mais le mystère reste toujours entier, 59 ans plus tard : ont-ils réussi leur évasion ou ont-ils échoué ?

La popularité de cette histoire attira Hollywood, qui relata ce faits divers dans un long-métrage : L’évadé d’Alcatraz, avec Clint Eastwood.