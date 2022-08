Rocky : Dolph Lundgren remet les pendules à l'heure sur le spin-off "Drago"

En 1976, après une longue période de vaches maigres, Sylvester Stallone présente son alter ego cinématographique avec Rocky. Un personnage né de son imagination et qu'il souhaite absolument incarner à l'écran. Son acharnement s'avère payant, rapporte cinq Oscars, fait de lui une star et engendre cinq suites, ainsi que les films dérivés centrés sur Adonis Creed, interprété par Michael B. Jordan.

Et malgré son investissement, Sly ne possèderait aucun droit sur la franchise selon ses dires, en dépit de ses casquettes de scénariste, réalisateur, producteur et comédien. Une situation qui provoque sa colère, qu'il exprime actuellement sur Instagram. Sur le réseau social, l'acteur s'en est pris à Irwin Winkler, producteur historique de la saga, déclarant notamment :

Alors qu’il (Irwin Winkler) a le contrôle de Rocky depuis 47 ans, et maintenant de Creed, je voudrais vraiment récupérer un peu ce qui reste de mes droits, et ce avant qu’il ne transmette exclusivement tout à ses enfants. Je crois que ce serait un geste honnête de la part d’un gentleman, n’est-ce pas ? C’est un sujet douloureux qui me dévore l’âme, parce que je veux laisser quelque chose de Rocky à mes enfants.