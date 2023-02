Rocky : Sylvester Stallone a dévoilé des éléments du septième opus qui ne verra pas le jour

Depuis plusieurs mois, le créateur de Rocky Balboa s'en prend au producteur de la franchise Irwin Winkler sur les réseaux sociaux. En 2019, Sly assurait à Variety n'avoir aucun droit sur la saga, avant d'en remettre une couche sur Instagram trois ans plus tard, en juillet dernier :

Alors qu’il (Irwin Winkler) a le contrôle de Rocky depuis 47 ans, et maintenant de Creed, je voudrais vraiment récupérer un peu ce qui reste de mes droits, et ce avant qu’il ne transmette exclusivement tout à ses enfants. Je crois que ce serait un geste honnête de la part d’un gentleman de 93 ans, n’est-ce pas ? C’est un sujet douloureux qui me dévore l’âme, parce que je veux laisser quelque chose de Rocky à mes enfants.