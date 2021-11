Rust : un technicien du western maudit d'Alec Baldwin très gravement mordu par une araignée

La production du film "Rust", déjà endeuillée par la terrible tragédie ayant coûté la vie à Halyna Hutchins, semble définitivement maudite. Alors qu'il participait au démontage du plateau et des décors suite à l'arrêt du tournage, un technicien a été gravement mordu par une araignée et risque de perdre son bras.

Rust : les incidents n'en finissent plus

Le 21 octobre 2021, un terrible accident survenait sur le tournage du western Rust, produit et interprété par Alec Baldwin. L'acteur, star du cinéma et figure culturelle importante aux États-Unis, a été l'auteur d'un tir accidentel mais mortel avec une arme à feu sensée être "froide", c'est-à-dire chargée à blanc et inoffensive. Mais suite à une préparation imparfaite des accessoires, une balle réelle s'est trouvée dans l'arme utilisée par Alec Baldwin pendant le tournage d'une séquence. La directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée, et le réalisateur du film Joel Souza blessé.

Une tragédie qui a rappelé celle survenue lors du tournage de The Crow, durant lequel Brandon Lee avait trouvé la mort dans des circonstances similaires. La production de Rust a été stoppée, mais jusqu'à szes derniers instants ce film aura été dangereux, puisqu'un technicien a été victime d'une grave morsure d'araignée.

Recluse brune

Jason Miller pourrait perdre son bras

La famille de Jason Miller, technicien de plateau, a créé une cagnotte sur GoFundMe et a à cette occasion livré des informations. Jason Miller se trouvait au ranch Bonanza Creek, lieu du tournage et de l'incident mortel de Rust, en tant que membre de l'équipe chargée de tout démonter, suite à l'arrêt de la production. C'est ainsi en exerçant normalement sa tâche qu'il a été mordu par une "recluse brune". N'ayez crainte, celle-ci n'existe pas sous nos latitudes, mais se trouve principalement dans les régions du Sud des États-Unis.

Son venin est particulièrement agressif et provoque des réactions très graves, des nécroses importantes détruisant artères et veines et qui peuvent contraindre les soignants à amputer le membre infecté. C'est malheureusement ce que risque Jason Miller, mordu au bras et dont la nécrose s'est rapidement étendue. Le technicien a déjà subi plusieurs opérations pour tenter de sauver son bras, mais sa sauvegarde n'est pas garantie.