Ryan Gosling a un gros regret sur La La Land

Interrogé par The Wall Street Journal sur des rôles de sa filmographie qu'il aimerait refaire pour l'améliorer, Ryan Gosling a donné une réponse surprenante. En effet, de nouveau consacré avec La La Land en 2016 - qui lui rapporte le Golden Globe du Meilleur acteur dans un film musical et sa deuxième nomination à l'Oscar du Meilleur acteur -, c'est bien concernant cet inoubliable duo qu'il forme avec Emma Stone qu'il a des regrets.

Des regrets même très vivants pour ce film de Damien Chazelle aux 6 Oscars, puisque la star de The Fall Guy explique alors qu'un moment de La La Land, devenu d'autant plus culte que la scène en question sert d'illustration pour l'affiche principale du film, l'obsède.

La La Land. Il y a un moment qui me hante. On danse, Emma et moi, et je ne savais pas que ça deviendrait l'affiche du film. On devait avoir tous les deux les mains levées, et j'ai pensé que ce serait cool de mettre ma main plus à plat, même si tout le monde me disait que ce n'était pas cool. J'étais sûr du contraire.

Maintenant quand je la vois, et je la vois tout le temps, vous savez ce qui aurait été plus cool ? (il met sa main en l'air, comme c'était prévu initialement, ndlr). J'ai détruit l'énergie de cette façon. Je l'appelle "La La Hand".