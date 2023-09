Sang froid : c'est quoi cette comédie policière avec Liam Neeson sur Netflix ?

Disponible sur Netflix, l'excellente comédie policière "Sang froid" de Hans Petter Moland offre à Liam Neeson le rôle d'action hero qu'il tient si bien, mais avec un décalage inédit et brillant vers l'humour noir.

La pépite glacée de Liam Neeson

Ajouté au catalogue du géant du streaming le 15 septembre 2023, Sang froid fait partie de ce que Liam Neeson a fait de mieux ces dernières années. Depuis l'élargissement de son registre au cinéma d'action avec Taken en 2008, l'acteur britannique s'est fait une joie d'incarner des assassins vétérans, pères de famille protecteurs, justiciers implacables, dans une flopée de films jouant sur la tonalité établie par le film de Pierre Morel, et à la qualité très aléatoire.

Idée de génie de Sang froid, dans lequel Liam Neeson incarne le rôle principal, l'acteur y reprend le costume de père endeuillé et vengeur. Mais, cette fois, dans le cadre d'une surprenante comédie policière d'action.

Nelson Coxman (Liam Neeson) - Sang froid ©Netflix

Conducteur de chasse-neige à Kehoe, une paisible station de ski du Colorado, Nelson Coxman (Liam Neeson) voit son existence chamboulée par le décès de son fils Kyle suite à une overdose d'héroïne. Lorsqu'il découvre que son fils a été assassiné sur ordre d'un puissant cartel dirigé par un certain Trevor « Viking » Calcote, Coxman entreprend de le démanteler en assassinant un par un les associés de Viking, qui le mèneront jusqu'à lui.

Un remake US sur-mesure pour l'acteur

Sang froid est mis en scène par le réalisateur norvégien Hans Petter Moland. Le film est le remake de son propre film Refroidis, sorti en 2014. Celui-ci avait d'ailleurs reçu le Grand prix et le Prix spécial police au Festival international du film policier de Beaune la même année. Dans Refroidis, le personnage principal s'appelle Nils Dickman et est incarné par Stellan Skarsgård, mais l'histoire est la même, délocalisée de la Norvège au Colorado américain pour Sang froid.

Sang froid réussit là où beaucoup des films d'action de Liam Neeson échouent, à force de premier degré. C'est-à-dire que Sang froid est aussi violent que drôle, aussi cynique qu'émouvant. Au milieu d'une galerie de personnages plus bêtes que menaçants, la tristesse et la rage de Nelson détonnent, et rendent ainsi le personnage aussi effrayant qu'attachant.

Comédie noire, histoire de vengeance brutale mais presque légère dans son récit, Sang froid s'applique à être à la fois un polar sanglant et une comédie souriante, et s'amuse avec ironie et tendresse du statut d'action hero de Liam Neeson.