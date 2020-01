Sans Rire : Pierre Niney va réaliser son premier long-métrage

Vous avez aimé ? Partagez :

En parallèle de sa riche carrière d’acteur, Pierre Niney va passer derrière la caméra pour la comédie « Sans Rire » qui entrera en tournage en 2021. Découvrez le pitch alléchant du film ci-dessous.

Pierre Niney est un véritable acteur caméléon, qui, depuis une grosse décennie, navigue dans le paysage cinématographique français avec une grâce déconcertante. Après avoir débuté à la fin des années 2000 dans Nos 18 ans et LOL, il s’est imposé comme l’un des comédiens les plus talentueux de l’Hexagone grâce à ses rôles dans les films Comme des frères et 20 ans d’écart avant de crever l’écran dans Yves Saint Laurent, et de rafler le César du meilleur acteur.

Ces dernières années, le talent de Pierre Niney s’est beaucoup exprimé au cinéma dans des drames plutôt que des comédies. On pense notamment à ses rôles dans Frantz, l’Odyssée, La Promesse de l’Aube ou encore Sauver ou périr. Il a également prêté sa voix pour les dessins-animés Pixar Vice-Versa et le récent Toy Story 4 où il doublait le personnage de Fourchette.

Un tournant dans la carrière de Pierre Niney

En 2021 il sera à l’affiche du nouveau film OSS 117 aux côtés de Jean Dujardin baptisé Alerte rouge en Afrique Noire, et enchaînera ensuite avec Sans Rire, son premier long-métrage en tant que réalisateur après avoir mis en scène un court-métrage en 2013 et plusieurs épisodes de la série Casting(s) pour Canal+.

Sans Rire entrera en tournage au premier trimestre 2021 et Pierre Niney co-écrit le film avec Igor Gotesman, qui l’avait déjà dirigé dans Five.

Le pitch annonce déjà une comédie alléchante :

Si l’Etat de Balk a limité les libertés individuelles de ses citoyens, il a surtout la particularité d’avoir banni toute forme d’humour et de comédie depuis 30 ans.

Un Etat où chaque fou rire est un motif de garde à vue, chaque maladresse une « tentative d’incitation au rire », chaque jeu de mot un acte de rébellion…

Alain, la soixantaine, y mène une existence monotone et solitaire depuis que sa femme a fui cette dictature.

Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec Max, jeune homme de 25 ans, qui n’a jamais connu l’émotion d’un éclat de rire mais qui est prêt à tout pour découvrir l’humour…

En plus de réaliser, co-écrire, et produire le long-métrage, Pierre Niney interprétera également l’un des rôles principaux.