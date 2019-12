Sans un bruit 2 : le premier teaser est là !

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Prévu pour 18 mars 2020, « Sans un bruit 2 » se dévoile enfin avec un premier teaser. Une vidéo courte qui ne montre pas grand chose mais qui permet de faire monter l’attente.

Succès inattendu au box-office mondial qui pèse 340 millions de dollars, Sans un bruit ne pouvait qu’avoir une suite. N’importe quel studio sensé ne pouvait que choisir cette option. Le film de John Krasinski se reposait sur un concept fort (des monstres aveugles mais à l’ouïe surdéveloppée ont forcé les survivants à se cloîtrer dans le silence pour espérer survivre) et quelques belles idées. Mais ne le faisons pas passer pour plus beau qu’il ne l’est, à savoir un film d’horreur grand public sympathique, et attendons de voir si cette suite saura renouveler l’univers maintenant que la surprise est passée. À moins d’étendre le bestiaire ou de trouver une grosse idée scénaristique, on a réellement peur que cette suite soit franchement limitée.

Krasinski a accepté de rempiler sur Sans un bruit 2 parce que la Paramount lui a laissé la liberté qu’il souhaitait pour développer une histoire qui sera, selon lui, loin d’être une suite classique. Elle devrait explorer ce monde post-apocalyptique plus en profondeur pour évoquer d’autres survivants. Le casting initial (Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe) reviendra, accompagné de deux nouvelles recrues de poids : Cillian Murphy et Brian Tyree Henry. Aucune information n’est connue sur la nature de leur rôle.

Sans un bruit 2 se montre dans un premier teaser (à découvrir en une de cet article), hélas bien trop bref pour empiler les informations importantes. Le but de cet aperçu est clairement de rappeler que le projet existe et de gentiment lancer la promotion. On pourra plus amplement en parler quand une vraie bande-annonce sera disponible. Le studio a encore le temps de faire le boulot car la date de sortie est prévue en France le 18 mars 2020.