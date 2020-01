Sans un bruit 2 : un premier trailer pour la suite tant attendue

Vous avez aimé ? Partagez :

Un court teaser nous avait mis en appétit en décembre mais il ne montrait hélas pas grand chose de ce qu’allait être « Sans un bruit 2 ». John Krasinski fait son retour pour ce second volet, que l’on peut plus largement apercevoir dans cette première bande-annonce.

L’année 2020 commence en fanfare avec une salve de sorties au cinéma et la bande-annonce de Sans un bruit 2. Le premier film a été une vraie surprise. Il a tout cassé au box-office en engrangeant 340.9 millions de dollars à travers le monde alors qu’il a été fait pour seulement 17 millions. La Paramount n’a pas hésité trop longtemps face à ces chiffres et ne pouvait que réclamer une suite. Restait à savoir si John Krasinski allait reprendre le poste de metteur en scène, lui qui réclamait une certaine liberté pour ne pas faire une suite classique. Le studio a été à l’écoute et a accepté son idée pour ce nouveau scénario. Il ne reviendra évidemment pas devant la caméra, en toute logique. Mais il continuera de suivre Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe.

Sans un bruit 2 reviendra aux origines du mal

Nous pouvons suivre la petite famille dans la bande-annonce de Sans un bruit 2 offerte par la Paramount. Elle se décompose en deux parties. Dans un premier temps, on retourne dans le passé pour découvrir le Jour 1. Celui qui a marqué l’arrivée des monstres sur Terre. Evelyn et ses deux enfants sont en voiture, puis tout fout le camp. L’instant est capté dans un unique plan, qui promet déjà une incroyable séquence dont on ne connaît pas la place dans le film. On se doute donc que Sans un bruit 2 devrait user de plusieurs flashbacks pour raconter les origines du mal.

Le reste de la bande-annonce se déroule après les événements du film orignal. Les trois membres de la famille ont accueilli un quatrième membre et prennent la route tous ensemble. Ils rencontrent alors Cillian Murphy, un survivant avec qui ils vont se réunir pour essayer de résister face aux monstres. John Krasinski avait promis qu’on irait voir ce qu’il se passe ailleurs dans l’univers qu’il a créé et c’est effectivement ce qui est en train de se passer. Sans un bruit 2 s’annonce comme un film plus chargé en action et il le fallait maintenant que le high concept est connu de tous.

Le film est attendu dans les salles françaises le 18 mars 2020.