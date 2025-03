Sans un bruit 3 : enfin des nouvelles du long-métrage !

Si "Sans un bruit 3" a été officialisé il y a plus de trois ans, nous attendions toujours des nouvelles du projet. Son producteur vient enfin de briser le silence sur le développement du long-métrage.

Le projet Sans un bruit 3 est resté silencieux pendant un long moment

Sans un bruit a été l’une des bonnes surprises de l’année 2018 dans le genre de l’horreur. Le long-métrage se déroule sur Terre, mais dans un futur dans lequel de mystérieuses créatures terrassent les êtres humains. Heureusement, elles sont aveugles, et ne peuvent se fier qu’à leur ouïe pour traquer ceux qui leur ont échappé jusqu’à présent. Dans ce contexte, une famille habitant une ferme tente de survivre.

Connu jusque-là pour son rôle dans la série culte américaine The Office, John Krasinski a fait un pari osé en choisissant un film d’horreur pour sa première réalisation. Mais il a relevé le défi haut la main. Sans un bruit a été très bien accueilli à sa sortie. De quoi lancer une franchise. Le deuxième film a été dévoilé en 2021, et le spin-off Jour 1 l’année dernière. Mais qu’en est-il de Sans un bruit 3 ? Alors que le film ne faisait plus parler de lui, son producteur vient enfin d’en donner des nouvelles.

Les producteurs attendent John Krasinski

Sans un bruit 3 a été annoncé en février 2022. À l’époque, celui-ci devait sortir en 2025. Pourtant, nous n’avions jusqu’à présent toujours pas eu de nouvelles du projet. De quoi se demander si le film n’allait pas être annulé. Mais son producteur, Brad Fuller, vient de rassurer les fans. Dans une interview avec The Direct, il a confirmé que le long-métrage était toujours prévu. Il faut simplement attendre que John Krasinski soit disponible pour que le film entre en production :

On commence à le mettre en forme en ce moment. Vous savez, quand on a fait le premier film, John n’était pas très occupé. Il venait de terminer The Office, et voulait devenir réalisateur. Maintenant, il est tellement demandé, c’est difficile de l’avoir… Il tourne un film en ce moment, et dès qu’il le finit, j’espère qu’il tournera son attention sur Sans un bruit 3. On veut tous finir la trilogie.

Brad Fuller a aussi rappelé que le spin-off Jour 1 n’était pas considéré comme le troisième opus de la saga principal. Le long-métrage sorti l’année dernière et portée par Lupita Nyong’o et Joseph Quinn est bel et bien considéré comme une histoire à part.

D’autres films après le troisième opus ?

Brad Fuller a aussi fait une révélation majeure sur le futur de la franchise d’horreur. Il a déclaré vouloir continuer à étendre cet univers après la sortie du troisième opus : « J’espère qu’il y aura d’autres films Sans un bruit après cela. »

Mais pour le moment, les producteurs de Sans un bruit 3 attendent donc que John Krasinski termine son projet actuel. Il est occupé à tourner le film Jack Ryan, dérivé de la série Prime Video sortie de 2018 à 2023. Le long-métrage devrait être dévoilé en 2026.