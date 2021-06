Sans un bruit 3 : on connaît déjà la date de sortie et le nouveau réalisateur

Les studios Paramount viennent de confirmer la mise en chantier d'un troisième film « Sans un bruit ». On ne sait pas encore si celui-ci sera une suite ou un spin-off, mais une chose est sûre : il sera réalisé par le talentueux Jeff Nichols.

Sans un bruit : gros succès

En 2018, l'acteur John Krasinski décide de passer derrière la caméra pour mettre en scène Sans un bruit. Porté par ses soins et par son épouse Emily Blunt, le long-métrage a rencontré un succès dingue, que ce soit critique ou populaire. Nommé une fois aux Oscars, le film rencontre surtout un triomphe au box-office avec plus de 340 millions de dollars de recettes, pour un budget de 17 millions.

Sans un bruit ©Paramount Pictures

Face à ce succès, la Paramount décide de lancer la production d'une suite. Longtemps repoussée à cause de la pandémie de COVID-19, cette suite va enfin voir le jour dans nos cinémas. Initialement, Sans un bruit 2 aurait dû sortir l'été dernier. Le long-métrage, toujours réalisé par John Krasinski, est déjà disponible aux États-Unis, et sortira le 16 juin prochain sur le territoire français. À l'heure actuelle, ce deuxième opus a déjà rapporté plus de 138 millions de dollars de recettes au box-office.

Un troisième film est déjà d'actualité

Face à ces succès répétés, la Paramount réfléchit à développer encore plus abondamment cet univers horrifique si apprécié. Paramount vient de mettre à jour son calendrier des sorties et a programmé un nouveau film Sans un bruit pour le 31 mars 2023. Mais pour le moment, on ne sait pas encore si ce sera une simple suite, ou si le film explorera d'autres éléments. À l'heure actuelle, ce nouvel épisode n'a pas encore de titre officiel. Basé sur une idée de John Krasinski, il sera réalisé par le talentueux Jeff Nichols.

Pour le moment, on ne sait absolument rien de l'intrigue, ni même de la temporalité de ce troisième film. Mais une chose est sûre, Jeff Nichols est un cinéaste extrêmement ingénieux. C'est notamment à lui que l'on doit des œuvres emblématiques comme Take Shelter, Mud – Sur les rives du Mississippi, Midnight Special et plus récemment Loving. Un réalisateur habile, qui est un choix intéressant pour mettre en scène un nouveau film Sans un bruit.