Sans un bruit : le spin-off se dévoile avec une bande-annonce tendue

Paramount Pictures a dévoilé la première bande-annonce de "Sans un bruit: Jour 1", troisième film de la saga qui reviendra aux origines de l'œuvre initiée par John Krasinski.

Sans un bruit: Jour 1, voici la première bande-annonce

Avec Sans un bruit (2018), John Krasinski a surpris le public. Surtout connu pour son rôle dans The Office, l'acteur a montré qu'il pouvait aussi œuvrer derrière la caméra. Et le succès de son troisième long-métrage est là pour en attester. Réalisé avec un petit budget de 17 millions de dollars, le film d'horreur a été un carton avec plus de 340 millions de dollars de recettes récoltés au box-office mondial. Il faut dire que le concept est fort. En effet, Sans un bruit se déroule dans un monde post-apocalyptique après l'arrivée de créatures sensibles aux sons. Pour leur échapper, il ne faut pas faire de bruit, et la famille Abbott que l'on suit vit donc sans parler.

Sans un bruit: Jour 1 ©Paramount Pictures

Après la suite Sans un bruit 2 (2020), dans laquelle Emily Blunt reprend son rôle de mère, et rencontre cette fois Cillian Murphy, un troisième film de la saga va voir le jour. Titré Sans un bruit: Jour 1, il s'agira cette fois d'un spin-off qui reviendra au début de l'invasion. La bande-annonce (en une d'article), dévoilée par Paramount Pictures, débute avec des images des films précédents avant de remonter jusqu'au premier jour. C'est aux côtés de Lupita Nyong'o qu'on voit les créatures débarquer sur Terre et s'attaquer immédiatement aux humains. On pense alors à La Guerre des mondes de Steven Spielberg.

Au casting du film

Outre Lupita Nyong'o, on peut apercevoir sur ces images Djimon Hounsou, de retour après Sans un bruit 2 (il jouait le leader d'une colonie). Joseph Quinn et Alex Wolff sont aussi au casting. Côté réalisation, après le départ de Jeff Nichols, Michael Sarnoski a pris sa succession. Si la bande-annonce est intrigante et fait un choix intéressant d'avoir aucun dialogue, on peut s'attendre à un film plus porté sur l'action que le premier film.

Sans un bruit: Jour 1 sera à découvrir cet été dans les salles. Le film est annoncé pour le 26 juin.