Sans un bruit Jour 1 : cette phobie de Lupita Nyong’o difficile à vivre avant le tournage

Spin-off et préquel du film qui a lancé une des franchises d’horreur les plus populaires de ces dernières années, Sans un bruit : Jour 1 est sorti dans les salles le 26 juin. Le long-métrage raconte l’origine de l’apocalypse ayant dévasté le monde suite à l’apparition de créatures chassant les humains grâce à leur exceptionnelle sensitivité au bruit. Le premier film de la saga, Sans un bruit, était notamment porté par John Krasinski et Emily Blunt. Celle-ci était ensuite revenue pour le second long-métrage, aux côtés de Cillian Murphy. Cette fois, Jour 1 met en scène un duo différent. Ainsi, Joseph Quinn accompagne Lupita Nyong’o dans ce préquel. Mais cette dernière a dû surmonter une de ses phobies pour pouvoir tourner ses scènes.

Joseph Quinn et Lupita Nyong’o ne sont pas les deux seules stars de Sans un bruit : Jour 1. Car Samira, le personnage que joue l’actrice, se balade partout avec son chat, Frodo. Or, celle qui a été oscarisée pour son rôle dans Twelve Years a Slave avait à l’origine une vraie phobie des chats. C’est ce qu’elle a récemment expliqué lors de son passage sur le plateau de CBS Mornings :

J’étais terrifiée des chats depuis toute petite. Je ne pouvais pas être dans une pièce avec un chat, je me mettais à pleurer. Je les trouvais suspects. Je me disais qu’ils sont comme des petits lions, et que s’ils étaient plus grands, ils nous mangeraient.