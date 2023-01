Sarah Michelle Gellar dans un reboot de "Buffy" ? L'actrice donne sa réponse

Alors que des rumeurs d'un retour de "Buffy contre les vampires" sont régulièrement évoquées, Sarah Michelle Gellar a donné son avis sur un éventuel reboot de la série qui l'a révélée.

Vers un retour de Buffy contre les vampires ?

Ce n'est pas nouveau, Hollywood aime recycler les scénarios avec des remakes, des reboots ou des suites de vieux programmes, qu'il s'agisse de films ou de séries. Même si le principe n'est pas nouveau, ces dernières années ont vu émerger tout un tas de projets tirés d''œuvres préexistantes. Généralement, s'il y a une fan base un peu présente derrière, il y a du potentiel. On l'a vu ces dernières semaines avec la série Willow, suite du film de 1988.

Pour le moment, Buffy contre les vampires (1997-2003) a échappé à cela. Pourtant, la série culte est toujours aussi populaire vingt ans après son final. En dépit même des révélations sur l'environnement toxique du plateau de tournage à l'époque. Et des rumeurs de reboot se sont déjà fait entendre.

Sarah Michelle Gellar - Buffy contre les vampires ©The WB

À l'origine, il s'agissait de l'histoire de Buffy Summers, une adolescente pas comme les autres puisqu'elle est la Tueuse, désignée pour combattre les vampires et les forces du mal. Le show créé par Joss Whedon s'est avéré bien plus passionnant que ce que pouvait laisser présager ce rapide résumé. Car Buffy est bien plus qu'une série fantastique de divertissement. C'est une série qui traite d'innombrables sujets (liés à l'adolescence, mais pas que), qui propose des personnages complexes et fait des propositions d'écriture particulièrement originales.

Sarah Michelle Gellar dit non à un reboot

Il y aurait évidemment de la matière pour proposer un reboot en réactualisant l'histoire, en la transposant dans notre époque. C'est par exemple ce qu'avait essayé de faire la CW avec la version 2018 de Charmed, qui dura tout de même quatre saisons. Seulement qui dit reboot, sous-entend le retour de certains visages familiers pour attirer le public. En suivant cette logique, Sarah Michelle Gellar, qui fut le visage de Buffy pendant sept saisons, a été interrogée par SFX Magazine (via MovieWeb) sur un possible retour.

La comédienne n'y est pas allée par quatre chemins et a avoué qu'elle n'était tout simplement pas intéressée par un retour.

Je suis très fier de la série que nous avons créée, et (un revival) n'a pas besoin d'être fait. Nous avons fait le tour de la question.

Elle précise qu'elle n'est pas forcément contre l'idée d'un retour du show et de son concept, mais qu'elle préférerait passer le flambeau, n'ayant d'après elle plus l'âge pour ça.

Je suis tout à fait d'accord pour qu'ils continuent l'histoire, parce qu'il est question de l'autonomisation des femmes. J'aime la façon dont la série a été laissée : "Chaque fille qui a le pouvoir peut avoir le pouvoir". C'est parfaitement mis en place pour que quelqu'un d'autre ait le pouvoir. Mais comme je l'ai dit, les métaphores de Buffy étaient les horreurs de l'adolescence. Je pense que j'ai l'air jeune, mais je ne suis pas une adolescente.

On pourra apprécier la franchise de Sarah Michelle Gellar qui, contrairement à d'autres, ne serait pas prête à sauter sur l'occasion pour revenir sur le devant de la scène. Mais pas de panique pour les fans de l'actrice. Elle sera prochainement dans Wolf Pack, spin-off de la série Teen Wolf.