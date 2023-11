Nouveau sur Netflix : Pierre Niney a changé de physique pour ce film impressionnant

Le film poignant "Sauver ou périr" vient d'arriver sur Netflix. Pierre Niney y incarne un sapeur-pompier de Paris qui, après un accident, doit se reconstruire physiquement et psychologiquement. Pour ce rôle, Pierre Niney a subi une transformation physique impressionnante, qui a été saluée par les sapeurs-pompiers.

Pierre Niney impressionnant dans Sauver ou périr

En 2018, Pierre Niney joue, aux côtés d'Anaïs Demoustier, le rôle titre du film Sauver ou périr mis en scène par Frédéric Tellier. Le film, inspiré de faits réels, dépeint la vie de Franck, un jeune pompier prometteur, dont la vie bascule tragiquement lorsqu'il est gravement brûlé dans un incendie. Réveillé à l'hôpital, avec un visage méconnaissable à cause des brûlures, Franck entame une reconstruction physique et psychologique, pour se réapproprier sa vie et son identité.

Pour ce rôle, Pierre Niney a relevé un défi considérable. Afin d'incarner authentiquement un sapeur-pompier, il s'est soumis à quatre mois d'entraînement intense avec les pompiers de Paris. Naturellement mince, Niney a dû adopter un régime strict et un entraînement rigoureux pour gagner neuf kilos de muscles, une transformation physique marquante qui lui a permis de jouer sans doublure l'impressionnante séquence de l'incendie. Cette transformation, au-delà de la simple prise de masse musculaire, était cruciale pour que l'acteur puisse ressentir et exprimer la réalité quotidienne d'un sapeur-pompier.

Un changement de régime drastique

Cependant, cette métamorphose n'était que la première étape du parcours de Pierre Niney pour le film. Après avoir incarné le pompier dans sa pleine force, il lui a fallu perdre cette musculature pour la seconde partie du film, où Franck est hospitalisé et affaibli. Ce changement radical, réalisé par un régime de jus exclusif pendant un mois et demi, témoigne de l'engagement physique et émotionnel profond de l'acteur pour son rôle​. Sur cette brutale transformation physique, il avait déclaré :

C’était un réel challenge physique. Je devais stopper net la musculation et je ne buvais plus que des jus, durant un mois et demi ! Mais pour les deux parties du film, je voulais faire ces transformations : changer mon corps, ma démarche, ma manière de porter les vêtements… pour être au plus près du personnage.

Après avoir vécu en immersion avec les pompiers de Paris, et avoir suivi un entraînement intensif, Pierre Niney a été récompensé de la médaille et du grade de sapeur pompier première classe à titre honorifique, lors d'une cérémonie donnée dans la cour d'honneur des Invalides, peu avant la sortie de Sauver ou périr. Il avait, au départ, refusé cette récompense, comme il l'avait déclaré lors d'une interview donnée à Ouest France :