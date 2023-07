Saw 10 : l'intrigue improbable du film dévoilée

Nouveau volet de la saga initiée par James Wan en 2004, "Saw X" se déroulera entre les deux premiers opus et marquera le retour de John Kramer. Le célèbre tueur au puzzle ne sera pas le seul personnage emblématique de la franchise à réapparaître dans le long-métrage.

John Kramer de retour dans Saw X

Si John Kramer meurt à la fin de Saw III, le tueur au puzzle est par la suite réapparu dans les suites de la franchise, notamment par le biais de flashbacks, s'imposant peu à peu comme une figure emblématique du cinéma d'horreur. Son interprète Tobin Bell n'en a pas fini avec le meurtrier qui met en place des pièges diaboliques et d'une violence insoutenable pour tenter de faire comprendre à ses victimes l'importance de l'existence et leur faire prendre conscience du mal qu'elles ont pu faire à autrui.

Jigsaw fera son retour dans Saw X, nouvel opus mis en scène par Kevin Greutert, monteur de plusieurs volets de la saga et réalisateur de Saw VI et Saw 3D : Chapitre final. Pour annoncer le changement de date de sortie du long-métrage aux États-Unis, passant du 27 octobre au 29 septembre 2023, le compte Twitter officiel de la franchise a dévoilé un aperçu de John Kramer dans ce nouveau film, qui débarque en salles deux ans après la sortie du spin-off Spirale : l'héritage de Saw porté par Chris Rock et Samuel L. Jackson.

Un long-métrage situé entre deux précédents opus

Le célèbre meurtrier ne sera pas le seul à réapparaître dans Saw X puisqu'Amanda Young (Shawnee Smith), ancienne victime devenue son élève après avoir réussi à échapper à son piège, sera elle aussi présente. Selon le synopsis officiel cité par Screenrant et Collider, le long-métrage se déroulera entre Saw et Saw II.

Amanda Young (Shawnee Smith) - Saw ©Metropolitan FilmExport

Atteint d'un cancer, Kramer se rendra au Mexique dans l'espoir de pouvoir bénéficier d'un traitement expérimental dans ce dixième chapitre. Il se rendra compte qu'il s'agit d'une arnaque visant à profiter de personnes vulnérables. Une découverte qui déclenchera la colère de Jigsaw, qui mettra au point des astuces toujours plus macabres et sanglantes pour se venger des escrocs qui l'ont piégé.

Renata Vaca, Michael Beach, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Paulette Hernandez, et Joshua Okamoto complètent la distribution de Saw X. Pour le moment, la date de sortie française est toujours fixée au 25 octobre 2023.