Saw 11 se confirme avec une date de sortie

Il y aura bien un "Saw 11". Lionsgate a annoncé la date de sortie du film, et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour découvrir de nouvelles séquences gores.

La saga Saw continue

Depuis 2004, la saga Saw, se montre toujours plus novatrice dans l'art de la torture. Chaque film se veut encore plus gore que le précédent et le public ne s'en lasse pas visiblement. Saw X est sorti dans les salles le 25 octobre avec le retour de John Kramer, le fameux tueur au puzzle. Sauf que cette fois, le tueur décide de s'en prendre à des escrocs au Mexique. À nouveau, les spectateurs adeptes du genre se sont déplacés en salles puisque le film a rapporté plus de 107 millions de dollars de recettes au box-office mondiales, pour un budget d'environ 13 millions de dollars. Un score bien meilleur que Spirale (40 millions de dollars), et un peu au-dessus de Jigsaw (102 millions de dollars).

Saw X ©Lionsgate

Une date pour Saw 11

La recette Saw fonctionne toujours visiblement et les producteurs de la saga ne comptent donc pas s'arrêter là. Dès la sortie du précédent film, Saw 11 était évoqué par le réalisateur Kevin Greutert, qui précisait tout de même qu'il avait pensé son film comme une sorte "d'adieu final au personnage de Jigsaw". On ne sait pas si le personnage reviendra, mais en tout cas, il y aura bien un onzième opus, annoncé par Lionsgate sur Instagram.

Rien n'est précisé concernant la présence ou nom de Tobin Bell, l'interprète de John Kramer. Mais on sait au moins qu'il n'y aura pas à attendre longtemps avant de découvrir un nouveau jeu mortel. Saw 11 sortira dans les salles américaines le 27 septembre 2024. Soit à la même période que Saw X. Rien n'est indiqué non plus sur l'histoire à venir, ni à quel moment celle-ci se déroulera. Rappelons que Saw X se passe entre le premier et le deuxième opus.

Enfin, la date de sortie française n'a pas encore été précisée.