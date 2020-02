Saw 9 : une première bande-annonce pour le nouveau film

Vous avez aimé ? Partagez :

La franchise « Saw » ne serait-elle pas passée de mode ? En flagrante perte de vitesse, elle va pourtant accueillir un neuvième opus qui comporte une curiosité puisque l’humoriste Chris Rock en est à l’origine et il sera, également, au casting. Découvrez la première bande-annonce.

Huit films, c’est déjà énorme. Et pourtant, on ne va pas s’arrêter là ! Même si l’intérêt s’est considérablement dégradé après les trois premiers épisodes, la saga Saw a quand même forcé pendant des années avec des suites répétées. Quelques pièges, parfois, arrivaient à faire leur effet mais, pour le reste, on sentait vraiment que la corde n’était pas loin de céder à force qu’on tire dessus. Le box-office le reflète, le public ayant exprimé sa lassitude. Mais ça n’empêchera pas un neuvième film de voir le jour cette année ! On pense en avoir déjà assez vu en la matière mais, tout de même, on est curieux de savoir ce que Saw 9 va proposer parce que le pitch a été imaginé par Chris Rock. Oui, l’humoriste n’est pas connu pour sa capacité à faire frissonner, donc le savoir à l’origine de ce nouveau film surprend.

Il sera aussi l’un des rôles principaux de Saw 9, en campant un flic sur les traces d’un tueur en série, avec son partenaire (Max Minghella). Ils soupçonnent le Jigsaw d’être derrière cette série de meurtres. À moins qu’il s’agisse d’un disciple inspiré par les prouesses du célèbre serial-killer. Rien de plus à ajouter sur une intrigue qui tournera sûrement autour de ce doute sur l’identité du responsable. On ne sait donc pas si Tobin Bell va faire son retour mais nous sommes assurés que Samuel L. Jackson sera au casting, en étant le père du personnage de Chris Rock.

La première bande-annonce vient de tomber et on peut désormais voir un peu mieux de ce qu’il va se passer. Bien que cet aperçu n’en montre pas trop, on sent qu’on est dans une ambiance à la Saw, avec des pièges qui se veulent inventifs. Le réalisateur Darren Lynn Bousman a d’ailleurs teasé durant le montage que le film allait contenir une scène éprouvante. Peut-on la voir dans le trailer ? Telle est la question.

Saw 9 sortira sur les écrans français le 13 mai prochain. Nous verrons s’il parvient à faire mieux que les 103 millions de dollars remportés au box-office par le précédent.