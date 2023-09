Saw X : des sacs à vomi ont été distribués aux premiers spectateurs, ça promet du gore

Le retour de John Kramer est imminent et le film promet d'être bien gore ! Les premiers spectateurs de Saw X ont eu droit à des sacs à vomi au cas où les nouveaux pièges soient trop insupportables... Voilà qui promet alors que le film est attendu au cinéma en France le 25 octobre prochain.

Saw X : John Kramer revient bientôt au cinéma

La saga horrifique Saw initiée par James Wan va bientôt fêter ses 20 ans d'existence et elle n'est pas près de disparaître. Ainsi, le dixième film de la saga, sortira sur nos écrans le 25 octobre prochain. Contre toute attente, le comédien Tobin Bell, qui incarne John Kramer depuis le premier film, sera de retour. Et il sera bien vivant, puisque ce nouveau long-métrage se déroulera entre les deux premiers films de la saga...

Saw X suit John Kramer, gravement malade, dans sa quête désespérée de guérison. Espérant trouver un remède à son cancer, il se rend au Mexique pour subir une intervention expérimentale. Cependant, il réalise rapidement qu'il est victime d'une arnaque ciblant des patients vulnérables et en détresse. Cette trahison ravive la soif de vengeance de John. Reprenant son rôle sinistre de maître du jeu, il décide de punir ces escrocs à sa manière.

Vous l'aurez compris, de nouveaux pièges, aussi diaboliques que pervers, seront de mise. Et si on en a déjà eu un avant-goût avec celui de "l'aspirateur à yeux", nous ne sommes pas au bout de nos surprises...

Des sacs à vomi distribués aux premiers spectateurs

Depuis Saw III et son interdiction aux mineurs, la saga est entrée dans une nouvelle ère au niveau du gore (même si elle s'est calmée par la suite). Pour attirer les spectateurs avides d'hémoglobines, le studio Lionsgate joue à fond sur la carte du choc pour promouvoir Saw X. Après avoir dévoilé un premier piège franchement dégoûtant, Lionsgate a décidé de distribuer... des sacs à vomi aux premiers spectateurs aux États-Unis (où le film est sorti ce vendredi 29 septembre). Un geste provocateur, mais qui devrait intriguer encore plus les fans d'horreur qui attendent avec impatience de découvrir les nouveaux pièges que John Kramer a imaginés...

Sur les sacs, il était inscrit :