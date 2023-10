Saw X : pourquoi le film contient une performance historique et unique

La franchise "Saw" fait son retour au cinéma avec un dixième opus. Et celui-ci a permis à son compositeur de signer une performance jusque-là jamais réalisée.

Un retour réussi pour l’une des franchises d’horreur les plus cultes ?

Deux ans après la sortie de Spirale : l’héritage de Saw, la célèbre franchise d’horreur va bientôt faire son retour dans les salles. Le dixième volet nous proposera cette fois un retour en arrière. Car son intrigue se situe entre le premier et le deuxième film. Malade, John Kramer se rend en Mexique dans le but de subir une opération expérimentale pour guérir son cancer. Mais quand il découvre que cette expérimentation n’est qu’une escroquerie, il décide de prendre sa revanche sur ceux qui en sont à l’origine…

Saw X ©Metropolitan Filmexport

C’est Kevin Greutert qui a réalisé Saw X. Il avait déjà signé le sixième et septième opus. Et, pour rappel, il a réussi son retour dans la franchise aux yeux de plusieurs journalistes qui ont pu voir le film. Ils ont estimé que ce dernier était l’un des meilleurs de la saga depuis le premier. Les premières indications du box-office semblent indiquer que les spectateurs l’apprécient également. Car le long-métrage a réalisé un bon démarrage aux États-Unis, où il est déjà sorti. En tout cas, son compositeur a déjà battu un record.

Charlie Clouser entre dans l’histoire avec Saw X

Charlie Clouser a été choisi pour composer la musique de Saw X. Et ce n’est pas sa première fois dans la saga. Bien au contraire. Clouser était déjà là pour le premier film, et tous les suivants ! Or, comme le rapporte IndieWire, il vient de battre un record avec le dixième opus. Car il est devenu le premier compositeur américain à signer la musique de dix films consécutifs de la même franchise.

Clouser a battu une véritable légende de la musique de films grâce à Saw X. Car avant cela, il partageait le record avec John Williams. Ce dernier a signé les bandes originales des neuf films Star Wars de la saga Skywalker sortis jusqu’à présent (les spin-offs ne sont pas comptés). Reste à savoir si Clouser étendra son record avec de futurs films Saw. Ou si Willams le rattrapera. Il composera peut-être le nouveau film prévu centré sur Rey.

Quoi qu’il en soit, pour pouvoir entendre la musique composée par Clouser pour Saw X dans les salles françaises, il faudra attendre encore quelques semaines. Ce nouveau chapitre de la saga sortira le 25 octobre prochain.